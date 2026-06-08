فتح مراكز الشباب والأندية ببورسعيد مجانًا أمام جماهير المصري لمتابعة نهائي كأس عاصمة مصر

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، عن فتح عدد من مراكز الشباب والأندية بالمحافظة مجانًا أمام جماهير النادي المصري والمواطنين مع توفير شاشات عرض لمتابعة المباراة النهائية لبطولة كأس عاصمة مصر، والتي تجمع بين النادي المصري ونادي إنبي وذلك في إطار حرص المحافظة على دعم الرياضة المصرية ومساندة النادي المصري وفي أجواء جماهيرية آمنة ومنظمة.

وأكد المحافظ التنسيق بين مديرية الشباب والرياضة بمحافظة بورسعيد، والأندية ومراكز الشباب للانتهاء من تجهيز مواقع المشاهدة واستقبال الجماهير، مع توفير كافة الإمكانات والتجهيزات اللازمة لضمان خروج الفعالية بصورة حضارية تليق بأبناء بورسعيد، وبما يحقق الراحة والسلامة للمواطنين.

فتح مراكز الشباب والأندية مجانًا أمام جماهير المصري لمتابعة نهائي كأس عاصمة مصر

وأكد محافظ بورسعيد دعمه الكامل للنادي المصري في مباراته النهائية ببطولة كأس عاصمة مصر، معربا عن خالص أمنياته بالتوفيق للجهاز الفني واللاعبين ومؤكدا ثقته في قدرة الفريق على تقديم أداء قوي يليق باسم وتاريخ النادي المصري، والتتويج باللقب لإسعاد جماهير بورسعيد.

ومن جانبه، أوضح الأستاذ محمد عبد العزيز، مدير عام مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد أن فتح مراكز الشباب والأندية يأتي تنفيذًا لتوجيهات محافظ بورسعيد بتوفير أماكن مجانية ومجهزة تتيح لأهالي المحافظة متابعة المباراة النهائية في أجواء تعكس روح الانتماء والدعم والمؤازرة للنادي المصري، مؤكدًا جاهزية جميع المواقع لاستقبال الجماهير.

وأشار إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار الدور المجتمعي الذي تقوم به الدولة من خلال مؤسساتها المختلفة لدعم الأنشطة الرياضية وتعزيز قيم الانتماء والمشاركة المجتمعية، فضلًا عن إتاحة الفرصة للأسر والشباب للاستمتاع بمتابعة الحدث الرياضي في بيئة آمنة ومنظمة.