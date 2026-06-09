قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بيانات ملاحية : صادرات السعودية من وقود الطائرات إلى أوروبا تتجاوز مستويات ما قبل إغلاق هرمز
منع جماهير .. تعليق ناري من أحمد موسى عن سوء تنظيم مونديال الولايات المتحدة
هل تشتري الآن أم تنتظر؟ توقعات أسعار الدواجن الأيام المقبلة
البيض بـ 65 جنيها في المزرعة.. اتحاد منتجي الدواجن: لا دور لأي سمسار في تحديد الأسعار
زيلينسكي : لن نقبل اتفاقات سلام مع روسيا بدون مشاركتنا
اتحاد منتجي الدواجن: المصريون يستهلكون 5 ملايين فرخة و40 مليون بيضة يوميا
الرئيس السيسي يستقبل رئيس الكونغو الديمقراطية غدا لبحث تعزيز العلاقات الثنائية
أنطونيو تاياني : تصريحات بن غفير بشأن إيطاليا غير مقبولة .. ولا تليق بوزير
هل يجوز قراءة آيات طويلة في الصلاة أم الأفضل القصيرة؟.. أمين الإفتاء يجيب
مقبرة إيرانية للطيران الأمريكي.. خسائر جوية فادحة لواشنطن بعد نكبة الأباتشي | تقرير
مواعيد مباريات مصر في كأس العالم 2026
كامل الوزير : ممر تجاري عربي شمالي وآخر جنوبي .. والقطار السريع يصل سفاجا 2028
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تطوير شامل للمنظومة.. وزير النقل من ميناء سفاجا 2: مصر أصبح لديها ممر لوجيستي عالمي

كامل الوزير
كامل الوزير
هاني حسين

كشف الفريق كامل الوزير،وزير النقل، أن هناك سعي لتطوير منظومة النقل في مصر بشكل مستمر، مشيرًا إلى أن النقل البحر واللوجستيات يتحققان في محطة سفاجا 2 .


وتابع خلال لقائه مع مراسل برنامج على مسئوليتي، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، على قناة صدى البلد، أن سفاجا 2 كان منذ عامين ونصف منطقة صحراوية تحولت بسواعد المصريين الي ما نراه اليوم.


وأكد الفريق كامل الوزير، أن خلال عامين ونصف نفذنا محطة سفاجا 2  بسواعد المصريين بطول 1100 متر وعرض 700 متر ومساحه كاملة 767 الف متر مربع.
وشدد وزير النقل على أن محطة سفاجا 2 تم إنجازها بواسطة شركات مصرية، لافتا إلى التعاون مع المشغل العالمي شركة موانئ أبوظبي في محطة سفاجا 2 لتكون المحطة هي البداية للممرات اللوجيستية .


وقال الفريق كامل الوزير، أن منطقة أبو طرطور يوجد بها أكبر منطقة لتعدين الفحم في مصر ونعمل علي ربطها بشبكة السكة الحديد ثم إلى سفاجا.


واستطرد أنه يوجد لدى مصر ممر لوجستي عالمي بامتياز وظهرت أهميته خلال الأيام الحالية بعد وجود مشاكل في سلاسل الإمداد العالمية وفي الخليج العربي .


واستكمل الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن ممر التجارة العربي الشمالي يصل إلي الدول العربية الآسيوية في شمال المنطقة العربية، موضحًا أن ممر التجارة العربي الجنوبي يصل إلى نيوم في السعودية ثم إلى كل الدول العربية. 


وشدد على أن ممر الرورو هو خط الربط لنقل التجارة إلى أوروبا، لافتا إلى أن القطار السريع في 2028 سيصل لسفاجا، والطرق السريعة تساعد كل نقل كل ما هو قادم من أوروبا إلى دمياط ثم إلى نيوم في السعودية ثم كل الخليج العربي 


وواصل أن سفاجا 2 أحد الموانئ المصرية ولدينا 19 ميناء حاليا في مصر، حيث إن سفاجا 2 تم إضافته بعد التطوير إلى سفاجا 1 ونعمل حاليا على سفاجا 3 .


وشدد الفريق كامل الوزير، أن تطوير الموانئ المصرية جذب كل الاستثمارات الأجنبية وخط ط الملاحة من الشركات الكبري، معلقا: اتشرف دائما بنقل الانجازات في قطاع النقل بكافة أشكاله من خلال برنامج الإعلامي أحمد موسي.

موسى احمد موسى اخبار التوك شو على مسئوليتي النقل كامل الوزير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيفا والزمالك

رفع إيقاف القيد | فيفا يعلن مفاجأة سارة في أزمة الزمالك

الذهب

إلحق اشتري قبل ما يغلى.. شعبة الذهب تعلن المتوقع بشأن الأسعار

موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة

موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة.. كم يصل سعر التذكرة؟

سعر الريال السعودي اليوم

يواصل الهبوط.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم

اتهامات جديدة تهز ملف إبستين.. مساعدته السابقة تروي تفاصيل صادمة لأول مرة

اتهامات جديدة تهز ملف إبستين.. مساعدته السابقة تروي تفاصيل صادمة لأول مرة

كنترولات الشهادة الإعدادية 2026

20 صورة ترصد إنتظام أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية في الكنترولات

مشغولات ذهبية

انهيار تاريخي.. أسعار الذهب تواصل النزيف وعيار 21 يتراجع بقوة

اسعار البيض اليوم

بعد انخفاض سعره.. أفضل طريقة لتخزين البيض فترة طويلة

ترشيحاتنا

القلق المزمن

ماذا يحدث للمخ عند التعرض للقلق المزمن؟.. يحوّله إلى إدمان خفي

هل تحتاج الكلى إلى "تنظيف" فعلاً؟

تنظيف الكلى طبيعيًا.. طرق فعالة وأطعمة تقلل خطر الحصوات وتحسن وظائفها

طريقة عمل الشطيطة الحارة بالباذنجان المشوي

طريقة عمل الشطيطة الحارة بالباذنجان المشوي .. مقبلات بطعم لا يقاوم

بالصور

ليلى علوي تساعد بيومي فؤاد في البحث عن ابنه .. صور جديدة من فيلم ابن مين فيهم؟

ابن مين فيهم
ابن مين فيهم
ابن مين فيهم

ماذا يحدث للمخ عند التعرض للقلق المزمن؟.. يحوّله إلى إدمان خفي

القلق المزمن
القلق المزمن
القلق المزمن

تنظيف الكلى طبيعيًا.. طرق فعالة وأطعمة تقلل خطر الحصوات وتحسن وظائفها

هل تحتاج الكلى إلى "تنظيف" فعلاً؟
هل تحتاج الكلى إلى "تنظيف" فعلاً؟
هل تحتاج الكلى إلى "تنظيف" فعلاً؟

طريقة عمل الشطيطة الحارة بالباذنجان المشوي .. مقبلات بطعم لا يقاوم

طريقة عمل الشطيطة الحارة بالباذنجان المشوي
طريقة عمل الشطيطة الحارة بالباذنجان المشوي
طريقة عمل الشطيطة الحارة بالباذنجان المشوي

فيديو

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرجر؟

الأفضل اللحم أم الدجاج.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرجر؟

مدرب الأهلي الجديد

مدرب الأهلي الجديد.. أبرز خمسة أسماء على طاولة المفاوضات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حلم الشركة الوطنية الدولية التي تستثمر في البترول والغاز خارج مصر!!

د. شيماء الناصر

د.شيماء الناصر تكتب: الكلاب الضالة في مصر.. أزمة بيئية واجتماعية تتجاوز حدود الشارع

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: للنهايات أيضا حلاوة.. هل جربتها؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إما القاهرة أو الفوضى!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: ميثاق الأثر في فلسفة الحياة

المزيد