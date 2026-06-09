تطوير شامل للمنظومة.. وزير النقل من ميناء سفاجا 2: مصر أصبح لديها ممر لوجيستي عالمي

كشف الفريق كامل الوزير،وزير النقل، أن هناك سعي لتطوير منظومة النقل في مصر بشكل مستمر، مشيرًا إلى أن النقل البحر واللوجستيات يتحققان في محطة سفاجا 2 .



وتابع خلال لقائه مع مراسل برنامج على مسئوليتي، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، على قناة صدى البلد، أن سفاجا 2 كان منذ عامين ونصف منطقة صحراوية تحولت بسواعد المصريين الي ما نراه اليوم.



وأكد الفريق كامل الوزير، أن خلال عامين ونصف نفذنا محطة سفاجا 2 بسواعد المصريين بطول 1100 متر وعرض 700 متر ومساحه كاملة 767 الف متر مربع.

وشدد وزير النقل على أن محطة سفاجا 2 تم إنجازها بواسطة شركات مصرية، لافتا إلى التعاون مع المشغل العالمي شركة موانئ أبوظبي في محطة سفاجا 2 لتكون المحطة هي البداية للممرات اللوجيستية .



وقال الفريق كامل الوزير، أن منطقة أبو طرطور يوجد بها أكبر منطقة لتعدين الفحم في مصر ونعمل علي ربطها بشبكة السكة الحديد ثم إلى سفاجا.



واستطرد أنه يوجد لدى مصر ممر لوجستي عالمي بامتياز وظهرت أهميته خلال الأيام الحالية بعد وجود مشاكل في سلاسل الإمداد العالمية وفي الخليج العربي .



واستكمل الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن ممر التجارة العربي الشمالي يصل إلي الدول العربية الآسيوية في شمال المنطقة العربية، موضحًا أن ممر التجارة العربي الجنوبي يصل إلى نيوم في السعودية ثم إلى كل الدول العربية.



وشدد على أن ممر الرورو هو خط الربط لنقل التجارة إلى أوروبا، لافتا إلى أن القطار السريع في 2028 سيصل لسفاجا، والطرق السريعة تساعد كل نقل كل ما هو قادم من أوروبا إلى دمياط ثم إلى نيوم في السعودية ثم كل الخليج العربي



وواصل أن سفاجا 2 أحد الموانئ المصرية ولدينا 19 ميناء حاليا في مصر، حيث إن سفاجا 2 تم إضافته بعد التطوير إلى سفاجا 1 ونعمل حاليا على سفاجا 3 .



وشدد الفريق كامل الوزير، أن تطوير الموانئ المصرية جذب كل الاستثمارات الأجنبية وخط ط الملاحة من الشركات الكبري، معلقا: اتشرف دائما بنقل الانجازات في قطاع النقل بكافة أشكاله من خلال برنامج الإعلامي أحمد موسي.