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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

كيف تعرف أن الراوتر بحاجة للتغيير وأن جهازك مازال مناسبًا؟

سرعة الإنترنت
سرعة الإنترنت
لمياء الياسين

يحتاج جهاز التوجيه أو الراوتر الخاص بك عادةً إلى الاستبدال كل 3 إلى 5 سنوات ، أو إذا كنت تعاني من بطء مستمر في سرعة الإنترنت ، أو انقطاعات متكررة ، أو ارتفاع درجة الحرارة بشكل متكرر ، أو إذا كان يفتقر إلى تحديثات الأمان الحديثة.

حاجتك إلى جهاز توجيه

تضمن معايير الواي فاي الحديثة (Wi-Fi 6 أو 6E أو 7) بقاء أجهزتك متوافقة مع متطلبات الشبكة الحالية.
تشمل العلامات التي تشير إلى حاجتك إلى جهاز توجيه جديد ما يلي:

عمر جهاز التوجيه

 إذا كان جهاز التوجيه أقدم من 5 سنوات، فإنه يفتقر إلى الأجهزة اللازمة للتعامل مع السرعات الحديثة والأجهزة الذكية المتعددة.

إعادة التشغيل المتكررة

إن الحاجة المستمرة إلى فصل جهاز التوجيه لاستعادة الاتصال تشير إلى تلف الأجهزة الداخلية.

سرعات أعلى

 إذا كنت تدفع مقابل سرعات أعلى ولكن الاتصال السلكي المباشر أسرع بكثير من شبكة Wi-Fi الخاصة بك، فإن عرض النطاق الترددي اللاسلكي لجهاز التوجيه الخاص بك قديم جدًا.

المخاطر الأمنية

 إذا توقف المصنّع عن إصدار تحديثات البرامج الثابتة، فإن شبكتك ستكون عرضة للتهديدات الأمنية.


كيفية التحقق من توافق أجهزتك:


تحقق من معايير الواي فاي

معظم أجهزة التوجيه متوافقة مع الإصدارات السابقة. تدعم أجهزة التوجيه الأحدث (واي فاي 6 أو 7) المعايير القديمة مثل 802.11a/b/g/n/ac، مما يعني أنه لا يزال من الممكن توصيل أجهزتك القديمة.


مواصفات الجهاز

 راجع العلبة أو دليل المستخدم أو موقع الشركة المصنعة الإلكتروني لمعرفة مواصفات شبكة جهازك. 

إذا كان جهاز قديم (مثل هاتف قديم أو جهاز منزلي ذكي) يعتمد على نطاق 2.4 جيجاهرتز القديم بينما يحتوي جهاز التوجيه الخاص بك على نطاقات مدمجة، فقد تحتاج إلى فصل شبكات جهاز التوجيه للعثور عليه.

جهاز التوجيه سرعة الإنترنت تحديثات الأمان الواي فاي Wi Fi 6 الاتصال السلكي

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