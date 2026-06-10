رئيس العلمين الجديدة يتابع جاهزية المدينة التراثية وتعزيز جودة الخدمات

تفقد الدكتور محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والمشرف على جهاز القرى السياحية، المدينة التراثية وكمبوند "مزارين"، وكان يرافقه المهندس سعد ياسين نائب رئيس الجهاز، والمهندس مصطفى محمود معاون رئيس الجهاز، والمهندس صالح محمد مدير التنفيذ، وذلك لمتابعة أعمال التشغيل والصيانة ورفع الكفاءة بالمشروعات المختلفة استعدادًا لاستقبال موسم الصيف.

الحفاظ على المظهر الحضاري

وبدأ رئيس الجهاز جولته بتفقد المدينة التراثية، حيث تابع مستوى الخدمات وأعمال التشغيل والصيانة بالموقع العام، مؤكداً ضرورة الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة باعتبارها إحدى أبرز الوجهات السياحية والعمرانية بمدينة العلمين الجديدة، ومشدداً على تقديم أعلى مستوى من الخدمات للزوار بما يواكب مكانتها المتميزة على خريطة التنمية العمرانية والسياحية بالساحل الشمالي.

إنهاء كافة الاعمال

ووجّه الدكتور محمد خلف الله برفع مستوى النظافة العامة وإزالة المخلفات أولاً بأول، وتكثيف أعمال صيانة المسطحات الخضراء واستكمال أعمال الإضاءة بالمناطق المختلفة، إلى جانب سرعة الانتهاء من أعمال صيانة وتشغيل النوافير والاهتمام بنظافة المسطحات المائية، مع تلافي جميع الملاحظات التي تم رصدها خلال الجولة، بما يضمن ظهور المدينة التراثية في أفضل صورة لاستقبال الزوار خلال موسم الصيف.

كما تفقد رئيس الجهاز جاهزية تشعيل المحلات والتي تضم مطاعم وكافيهات بمبنى الجراج المطل على الطريق الساحلي، والمقرر افتتاحها خلال الأيام المقبلة، حيث تابع اللمسات النهائية والتأكد من جاهزيتها لاستقبال الزوار، مشيراً إلى أن إضافة أنشطة خدمية وترفيهية جديدة بالمدينة التراثية تسهم في تعزيز جودة الخدمات المقدمة ورفع مستوى الجاذبية السياحية للمنطقة، بما يدعم جهود تحويل المدينة التراثية إلى وجهة متكاملة نابضة بالحياة على مدار العام، تلبي احتياجات الزوار ورواد مدينة العلمين الجديدة.

وعقب ذلك، تابع رئيس الجهاز تفقد كمبوند "مزارين"، منطقة P2 وتابع أعمال الصيانة ورفع الكفاءة الجارية بها، موجهاً بتكثيف أعمال صيانة الزراعات والمسطحات الخضراء ورفع كفاءتها، واستبدال الزراعات التالفة، والاهتمام بأعمال تنسيق الموقع العام بما يعكس الطابع الجمالي والحضاري للمشروع، مع سرعة الانتهاء من أعمال البوابات الإلكترونية الخاصة بالكمبوند، واستكمال أعمال إضاءة اللاندسكيب طبقاً للتصميمات المعتمدة، بما يسهم في الارتقاء بالمظهر العام ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للسكان والزوار.

وفي ختام الجولة، شدد الدكتور محمد خلف الله على استمرار المتابعة الميدانية لمختلف المشروعات والمرافق بمدينة العلمين الجديدة، والتعامل الفوري مع أي ملاحظات، لضمان الحفاظ على أعلى مستويات الجودة والكفاءة التشغيلية، وتوفير بيئة عمرانية وسياحية متميزة تليق بمكانة المدينة وما تشهده من إقبال متزايد خلال موسم الصيف.