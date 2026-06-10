عمرو الليثي يطلب الدعاء لابنته.. تفاصيل

طلب الإعلامي عمرو الليثي الدعاء لابنته بعد تعرضها لوعكة صحية.

وكتب الليثي من خلال حسابه الشخصي على “فيس بوك”: “اللهم اشف ابنتي شفاءً لا يغادر سقما يا رب العالمين اللهم اشف كل مريض وعاف كل مبتلى.. أسألكم الدعاء بالشفاء لجميع مرضانا.. اللهم آمين”.



أصدر الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، القرار الأكاديمي رقم 810 لسنة 2026، والذي يقضي بتشكيل لجنة قطاع الإعلام بالجامعة، حيث تضم اللجنة في بنيتها نخبة من عمداء كليات الإعلام، وأساتذة الجامعات، بالإضافة إلى لفيف من الخبراء والمتخصصين البارزين في المنظومة الإعلامية.

وتضمن القرار المعتمد اختيار الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، رئيس اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، عضواً رسمياً داخل لجنة قطاع الإعلام، وجاء هذا الاختيار تقديراً لمسيرته المهنية وخبراته الأكاديمية الواسعة، فضلاً عن إسهاماته الملموسة في تطوير آليات العمل الإعلامي على الصعيدين المحلي والدولي.

ووفقاً للائحة التنظيمية، تختص اللجنة المحدثة بدراسة وتطوير شئون التعليم الإعلامي بشتى مساراته، والعمل على الارتقاء بالبرامج الأكاديمية والتدريبية المتاحة، بما يضمن مواكبة المتغيرات المتسارعة والمستمرة في صناعة الإعلام والتحول الرقمي، الأمر الذي يسهم في إعداد وتأهيل كوادر إعلامية شابة قادرة على التنافس وفق أحدث المعايير المهنية والأكاديمية المعمول بها عالمياً.