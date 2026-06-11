أحمد موسى: منظومة جديدة للتأمينات والمعاشات تخدم 26 مليون مواطن.. وترامب: أمنح إيران مهلة يومين من أجل التوصل إلى اتفاق| اخبار التوك شو

نشر موقع “صدى البلد” خلال الساعات الماضية مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

ضياء رشوان: انقسامات وانشقاقات وصراعات علنية تضرب الإخوان

أكد ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام، أن جماعة الإخوان الإرهابية دخلت في صراعات علنية على مواقع التواصل الاجتماعي خلال السنوات الأخيرة .



الجاني مش مختل.. زوجة الدكتور لطفي مرعي تروي اللحظات الأخيرة في حياته

أكدت زوجة الدكتور الجامعي لطفي مرعي، والذي لقي مصرعه على يد شاب داخل منزله بمحافظة المنوفية، أن زوجها كان معروفًا بين أهالي القرية بحسن السمعة والمساعدة الدائمة للجميع دون تأخير أو اعتراض.



مفيش فرق.. الزراعة: الحقل اللي بنصدر منه منتجات زراعية هو اللي بنطلع منه للسوق المحلي

أكد خالد جاد المتحدث باسم وزارة الزراعة، أنه يتم العمل على فتح أسواق تصديرية جديدة لتصدير المنتجات الزراعية والمحاصيل الزراعية المصرية .



نورهان: لا أزعج من وصف ممثلة محدودة.. والنجاح المبكر حمّلني مسؤولية كبيرة

أكدت الفنانة نورهان أنها لا تنزعج من وصف البعض لها بأنها “ممثلة محدودة”، مشيرة إلى أنها تثق في موهبتها وتاريخها الفني.



البترول: تصفير المستحقات المتأخرة للشركاء الأجانب رسالة للعالم بأن مصر تحترم تعهداتها

كشف محمود ناجي المتحدث باسم وزارة البترول، تفاصيل تصفير المستحقات المتأخرة لشركات البترول والغاز الأجنبية العاملة في مصر.



ثروت الزيني: البيض والدواجن أرخص مصادر البروتين الحيواني في مصر

حذر الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، من خطورة الشائعات المتداولة حول قطاع الدواجن والبيض، مؤكداً أن بعض ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن معلومات مغلوطة لا تستند إلى أي منطق أو حقائق علمية.



اتحاد منتجي الدواجن: زيادة إنتاج البيض بنسبة 30% وراء تراجع الأسعار | فيديو

قال الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إنّ تراجع أسعار البيض والدواجن يرجع بالأساس إلى طبيعة هذه السلع التي تخضع بشكل مباشر لآليات العرض والطلب، موضحاً أن "السلع اللي ملهاش عمر أو السلع الطازجة، أو الدواجن بنسميها الدواجن الحية والبيض بنسميه البيض الطازج، دي سلع بيتم تداولها يوم بيوم، وجبة بوجبة، وفقاً لآليات العرض والطلب".



أحمد موسى: توريد 4.6 مليون طن قمح لأول مرة.. وصفقة رياح جبل الزيت توجه لعائد خفض الدين

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أعلن أنه تم توريد 4.6 مليون طن من القمح من المزارعين، وهو ما وصفه بأنه رقم غير مسبوق في تاريخ مصر، ويعكس نجاح سياسات دعم وتشجيع التوريد المحلي.



أحمد موسى: منظومة جديدة للتأمينات والمعاشات تخدم 26 مليون مواطن

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن ملف التأمينات والمعاشات يُعد من القضايا الحيوية التي تمس نحو 26 مليون مواطن، مشيرًا إلى أن الدولة عملت على إعداد منظومة جديدة تستهدف التيسير على أصحاب المعاشات والمؤمَّن عليهم وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.



ترامب: أمنح إيران مهلة يومين من أجل التوصل إلى اتفاق

أكد الرئيس الامريكي دونالد ترامب، أنه يمنح إيران مهلة يومين من أجل التوصل إلى اتفاق، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

