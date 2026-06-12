التلفزيون الإيراني يبث انفجارا نوويا فوق إحدى المدن.. ما القصة؟

أثارت لقطات بثها التلفزيون الرسمي الإيراني، فجر الجمعة، حالة واسعة من الجدل والقلق، بعدما ظهرت خلالها مشاهد تحاكي انفجارًا نوويًا فوق إحدى المدن، ما دفع العديد من المتابعين إلى التساؤل حول حقيقة ما تم عرضه وأسباب ظهوره على الشاشة الرسمية.

وخلال فقرة إخبارية، عرضت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية مقطعًا ثلاثي الأبعاد أظهر وميضًا قويًا في السماء أعقبه تصاعد سحابة ضخمة على هيئة "فطر"، وهو الشكل المرتبط عادة بالانفجارات النووية.

ما حقيقة بث الانفجار النووي؟

سرعان ما انتشرت لقطات بث الانفجار النووي عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث أثارت موجة من التكهنات والتساؤلات بين المستخدمين داخل إيران وخارجها.

ومع تزايد الجدل، سارعت الهيئة الرسمية إلى إصدار توضيح أكدت فيه أن ما ظهر على الشاشة لم يكن حدثًا حقيقيًا أو رسالة سياسية مقصودة، وإنما نتج عن خطأ فني داخلي أثناء إعداد المواد المعروضة ضمن النشرة الإخبارية.

وأوضحت أن المقطع كان عبارة عن نموذج أو محاكاة بصرية أُدرج عن طريق الخطأ ضمن المحتوى المخصص للبث.

وأشعلت المشاهد المنتشرة مخاوف لدى بعض المتابعين الذين اعتقدوا في البداية أن القناة تعرض معلومات مرتبطة بتطورات نووية أو عسكرية، خاصة في ظل حساسية الملف النووي الإيراني والتوترات التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الأخيرة.

وتداول مستخدمون فرضيات مختلفة، من بينها احتمال تعرض أنظمة البث للاختراق أو وجود رسائل غير معلنة وراء عرض تلك الصور، إلا أن التوضيح الرسمي الإيراني جاء سريعًا ليضع حدًا لهذه التكهنات، مؤكدًا أن الواقعة لا تتجاوز كونها خطأ تقنيًا في عملية المونتاج أو إعداد المواد الإعلامية، دون وجود أي دلالات سياسية أو عسكرية مرتبطة بها.

تطورات المفاوضات الإيرانية الأمريكية

شهدت العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران تطورات متسارعة خلال الأشهر الأخيرة، بعدما استؤنفت المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين بوساطة إقليمية ودولية بهدف التوصل إلى تفاهمات جديدة بشأن البرنامج النووي الإيراني وملفات الأمن الإقليمي.

وتعد هذه المحادثات الأولى من نوعها منذ تصاعد التوترات العسكرية التي شهدتها المنطقة خلال عامي 2025 و2026.

وتركز المفاوضات على عدة ملفات رئيسية، أبرزها مستقبل تخصيب اليورانيوم داخل إيران، وآليات الرقابة التي تشرف عليها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إضافة إلى العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران.

وتطالب واشنطن بضمانات تمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، بينما تؤكد طهران تمسكها بحقها في برنامج نووي سلمي ورفضها لأي شروط تمس ما تصفه بـ«الخطوط الحمراء» الوطنية.

وخلال الأسابيع الماضية، تحدثت تقارير إعلامية عن تقدم نسبي في بعض بنود التفاوض، مع تداول مسودات أولية لتفاهمات تتضمن إجراءات لبناء الثقة وتخفيف التوتر في المنطقة، إلى جانب بحث إمكانية تخفيف بعض العقوبات مقابل التزامات إيرانية إضافية تتعلق بالبرنامج النووي.

إلا أن المسئولين الإيرانيين أكدوا مرارًا أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن، وأن بعض القضايا الخلافية لا تزال قيد النقاش.

وفي أحدث التصريحات، أشارت تقارير إلى وجود مسودة تفاهم قيد البحث بين الجانبين، بينما شددت طهران على أن أي اتفاق محتمل لم يحصل بعد على الموافقة النهائية، ما يعني أن المفاوضات لا تزال مستمرة وسط ترقب دولي واسع لنتائجها.