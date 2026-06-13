القومي للبحوث: انطلاق قافلة توعوية شاملة لدعم صحة الطفل بمكتبة 6 أكتوبر العامة

في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الرعاية الصحية والمجتمعية للأجيال الناشئة، انطلقت يوم الاثنين، الموافق 8 يونيو 2026، قافلة توعوية شاملة من معهد بحوث الصناعات الغذائية والتغذية بالمركز القومي للبحوث متجهة إلى مكتبة 6 أكتوبر العامة، وذلك تفعيلًا لأنشطة مشروع "دعم صحة الطفل".

قافلة توعوية شاملة لدعم صحة الطفل بمكتبة 6 أكتوبر العامة

تأتي هذه القافلة تحت رعاية الأستاذ الدكتور ممدوح معوض، رئيس المركز القومي للبحوث، والأستاذة الدكتورة نبيلة عبد المقصود، رئيس لجنة التنمية المجتمعية والقوافل التوعوية، ودعم مستمر من الأستاذة الدكتورة منال رمضان، عميد معهد بحوث الصناعات الغذائية والتغذية؛ تجسيدًا لدور المركز الريادي في خدمة المجتمع وبناء وعي صحي ونفسي سليم يواكب رؤية الدولة في الاهتمام بصحة الطفل المصري.

وقد استهدفت الحملة التوعوية العديد من الأطفال، حيث شهدت الفعالية حضورًا متميزًا تفاعل فيه نحو 40 طالب وطالبة، ودارت خلالها العديد من النقاشات التفاعلية المثمرة، كما ركزت القافلة على نشر الوعي والتثقيف الغذائي السليم وأثره المباشر على الصحة العامة والنمو البدني، بالإضافة إلى تقديم الدعم النفسي للأطفال لتنمية مهاراتهم، وجرى تقديم الاستشارات المجانية المتخصصة للأطفال وأولياء الأمور حول العلاقة الوثيقة بين جودة الغذاء والوقاية من الأمراض.

جدير بالذكر أن هذه القافلة تأتي ضمن سلسلة من المبادرات المجتمعية المستمرة للمركز القومي للبحوث، والتي تهدف إلى نقل المعرفة العلمية والتطبيقية من أروقة المعاهد البحثية إلى واقع ملموس يستفيد منه المجتمع والطفل المصري بشكل مباشر.