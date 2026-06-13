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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أمير هشام : استعدادات غير تقليدية لبلجيكا قبل مواجهة مصر في كأس العالم

منتخب مصر
منتخب مصر
باسنتي ناجي

نشر الإعلامي أمير هشام لقطات من تدريبات منتخب بلجيكا استعدادًا لمواجهة منتخب مصر في كأس العالم 2026.

منتخب مصر وبلجيكا

وظهر لاعبو المنتخب البلجيكي وهم يخضعون لجلسات ساونا واستحمام بالماء الساخن، ضمن برنامج خاص وضعه الجهاز الفني للشياطين الحمر، بهدف التأقلم مع درجات الحرارة المرتفعة المتوقعة خلال البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي المنتخب البلجيكي للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية البدنية قبل المواجهة المرتقبة أمام الفراعنة في افتتاح مباريات المجموعة.

وكان قد بدأ منتخب بلجيكا منافس الفراعنة في اتخاذ إجراءات استثنائية بسبب الحرارة المرتفعة.

و تسود حالة من  القلق داخل المنتخب البلجيكي من درجات الحرارة المرتفعة في سياتل، لذلك يحاول اللاعبون التأقلم عبر جلسات ساونا يومية وحمامات ساخنة.

وستكون مباراتهم الافتتاحية يوم الإثنين امام منتخب مصر عند الظهيرة، ودرجة الحرارة المتوقعة وقت المباراة تصل إلى 30 درجة مئوية.

منتخب مصر منتخب بلجيكا أمير هشام

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