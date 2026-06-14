تايوان تطلق منصة إلكترونية لاستقبال معلومات استخباراتية من مواطنين صينيين

أعلنت تايوان إطلاق موقع إلكتروني جديد يهدف إلى استقبال معلومات استخباراتية من مواطنين صينيين، في خطوة قالت إنها تأتي استجابة لتزايد رغبة بعض الأفراد في التواصل مع السلطات التايوانية وتقديم معلومات تتعلق بالأوضاع داخل الصين.

وأوضح مكتب الأمن القومي التايواني أن المنصة توفر قناة آمنة للمواطنين الصينيين داخل البلاد وخارجها لتبادل المعلومات، مشيراً إلى أن التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها الصين خلال السنوات الأخيرة دفعت عدداً متزايداً من الأشخاص إلى البحث عن وسائل للتواصل مع جهات خارجية.

ويتضمن الموقع مقطع فيديو ترويجياً أُنتج باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، يعرض سيناريو لموظف حكومي صيني يقرر الإبلاغ عن معلومات للسلطات التايوانية، وينتهي برسالة تدعو إلى "إحداث التغيير".

وقالت تايوان إن المبادرة تأتي في إطار جهودها لتوسيع مصادر المعلومات الاستخباراتية، مشيرة إلى أن آليات مشابهة تُستخدم في عدد من الدول، بينها الولايات المتحدة وبريطانيا.

ويأتي إطلاق المنصة في ظل التوتر المستمر بين بكين وتايبيه، حيث تتبادل الجانبان اتهامات بالتجسس وجمع المعلومات. وكانت الصين قد أطلقت في عام 2024 قناة خاصة لتلقي بلاغات تتعلق بما تصفه بـ"الأنشطة الانفصالية" المرتبطة بتايوان.

ولم يصدر تعليق فوري من السلطات الصينية على الخطوة التايوانية.