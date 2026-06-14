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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

شاهد.. أعمال تطوير منطقة اللسان والفنار برأس البر

محافظ دمياط
محافظ دمياط
زينب الزغبي


أجرى  الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط،  اليوم، جولة تفقدية بمدينة رأس البر، استهلها بمتابعة الموقف التنفيذى بمشروع تطوير منطقة اللسان والفنار.

وذلك بحضور المستشار محمد عبد الوهاب رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، و ممثلى شركة المقاولون العرب " الجهة المُنفذة للمشروع " .

اطلع " المحافظ " على نسب الإنجاز بالمرحلة الحالية والتى تضم ساحة بممشى البحر و مدرجات ، و تابع كذلك آخر المستجدات بتطوير منطقة الفنار .

و وجه  " محافظ دمياط " بالدفع بنسب التنفيذ بالمرحلة الحالية ، وذلك استعدادًا لموسم الصيف ، وأكد على الالتزام بالمواصفات الفنية و المخطط العام للمشروع بما يتواكب مع الموقع الفريد للمنطقة.

دمياط محافظ دمياط رأس البر الفنار

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