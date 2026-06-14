أمل سلامة: 30 يونيو أعادت لمصر هويتها ورسّخت تمكين المرأة المصرية

أكدت أمل سلامة أمين العلاقات الخارجية بحزب الحرية المصري، أن ثورة 30 يونيو تمثل واحدة من أعظم المحطات الوطنية في تاريخ مصر الحديث، بعدما نجح الشعب المصري في استعادة الدولة والحفاظ على هويتها الوطنية ومؤسساتها من مخاطر جماعة الإخوان.

وأشارت سلامة إلى أن المرأة المصرية كانت من أكبر المستفيدين من ثورة 30 يونيو، حيث شهدت السنوات التالية طفرة غير مسبوقة في التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي، مؤكدة أن هذه المكاسب كانت مستحيلة في ظل استمرار حكم الجماعة.

30 يونيو أنقذت المرأة من التهميش وفتحت أمامها آفاقًا جديدة للمشاركة

وأضافت أن المرأة اليوم أصبحت تتبوأ مواقع قيادية في مختلف مؤسسات الدولة، وتحظى بمشاركة واسعة في الحياة العامة، لافتة إلى أن الثورة أنقذت المرأة من التهميش وفتحت أمامها آفاقًا جديدة للمشاركة وصناعة القرار.

ولفتت إلى أن وعي الشعب المصري كان العامل الحاسم في إفشال مخططات الجماعة، حيث خرجت الملايين دفاعًا عن الدولة وهويتها الوطنية.

وأكدت أن القوات المسلحة المصرية انحازت لإرادة الشعب، ولعبت دورًا محوريًا في حماية مؤسسات الدولة ومنع انزلاق البلاد إلى الفوضى، بما يعكس دورها الوطني في صون الأمن القومي.

وأوضحت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قاد الدولة بحكمة خلال مرحلة دقيقة، ونجح في ترسيخ الاستقرار وإطلاق مسار الجمهورية الجديدة القائم على التنمية وتمكين المرأة والشباب.

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن ذكرى 30 يونيو ستظل رمزًا لانتصار الإرادة الوطنية وقدرة المصريين على حماية دولتهم ومستقبلها.