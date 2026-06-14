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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نجلاء العسيلي: 30 يونيو أعادت مصر إلى شعبها ورسخت دعائم الدولة الحديثة

النائبة نجلاء العسيلي
النائبة نجلاء العسيلي
حسن رضوان

أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، أن ثورة 30 يونيو تمثل واحدة من أعظم اللحظات الوطنية في تاريخ مصر الحديث، بعدما نجح الشعب المصري في استعادة إرادته الوطنية والحفاظ على مؤسسات الدولة من محاولات الاختطاف والتفكيك، لترسم الثورة مسارًا جديدًا نحو الاستقرار والتنمية والبناء.

وقالت العسيلي في بيان لها اليوم، إن الملايين الذين خرجوا في 30 يونيو قدموا نموذجًا فريدًا في التلاحم الوطني، وأكدوا أن الشعب المصري قادر دائمًا على حماية دولته وهويته الحضارية عندما تتعرض لأي تهديد، مشيرة إلى أن هذه الثورة لم تكن مجرد حراك شعبي، بل كانت تعبيرًا صادقًا عن إرادة وطنية جامعة هدفت إلى الحفاظ على كيان الدولة ومستقبل الأجيال القادمة.

استجابة مؤسسات الدولة لإرادة المصريين

وأضافت عضو مجلس النواب أن استجابة مؤسسات الدولة لإرادة المصريين، وفي مقدمتها القوات المسلحة، أسهمت في عبور البلاد مرحلة بالغة الصعوبة، ووفرت الأساس الذي انطلقت منه مصر نحو مرحلة جديدة من العمل الوطني والتنمية الشاملة.

وأوضحت أن ما تحقق خلال السنوات الماضية من إنجازات في مجالات البنية التحتية والإسكان والنقل والطاقة وتمكين المرأة والشباب، يؤكد أن ثورة 30 يونيو لم تتوقف عند إنقاذ الدولة، بل تحولت إلى نقطة انطلاق حقيقية نحو بناء الجمهورية الجديدة وترسيخ أسس التنمية المستدامة.

وشددت النائبة نجلاء العسيلي على أن ذكرى 30 يونيو تجدد أهمية الاصطفاف الوطني والحفاظ على الوعي المجتمعي في مواجهة التحديات المختلفة، مؤكدة أن حماية الإنجازات التي تحققت تتطلب استمرار العمل والإنتاج ودعم جهود التنمية في مختلف القطاعات.

واكدت النائبة على أن ثورة 30 يونيو ستظل رمزًا لقدرة الشعب المصري على صناعة مستقبله بإرادته الحرة، وستبقى شاهدًا على مرحلة تاريخية استعادت فيها الدولة قوتها واستقرارها وانطلقت نحو آفاق أوسع من التنمية والتقدم.

نجلاء العسيلي 30 يونيو دعائم الدولة الحديثة ثورة 30 يونيو

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