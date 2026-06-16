إبراهيم عبد الجواد يدافع عن هاني : واحد من أجمد الأداءات الفردية اللي شوفتها

اشاد الإعلامي إبراهيم عبد الجواد بأداء محمد هاني مع منتخب مصر في مباراة بلجيكا.

وكتب عبد الجواد من خلال حسابه الشخصي اكس :" محمد هاني قدم إمبارح مباراة فوق العظمة بشويتين.. واحد من أجمد الأداءات الفردية اللي شوفتها للاعب قدام واحد من أهم أجنحة العالم

وتابع :" ‏اسعَ وسيب ربنا يكرمك ويرزقك من فضله، وفضل ربنا دايمًا أكبر وأعظم مما تتخيل.



وكان منتخب مصر قد استهل مشواره في بطولة كأس العالم 2026 بتعادل إيجابي أمام منتخب بلجيكا بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما على ملعب “لومن فيلد” بمدينة سياتل، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية للمجموعة السابعة.

ويستعد المنتخب المصري لمواجهة نظيره النيوزيلندي في الجولة الثانية، والمقرر إقامتها يوم الاثنين الموافق 22 يونيو، على ملعب “بي سي بليس” في كندا، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الرابعة صباحًا بتوقيت القاهرة.

ويأمل الجهاز الفني ولاعبو منتخب مصر لكرة القدم في مواصلة النتائج الإيجابية وتعزيز حظوظ التأهل للدور التالي من البطولة.