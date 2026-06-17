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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

عند مستوى الـ49 جنيه .. آخر تحديث لسعر الدولار في البنوك

سعر الدولار صباح اليوم الأربعاء في البنوك
سعر الدولار صباح اليوم الأربعاء في البنوك
رانيا أيمن

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري تحركات متباينة خلال تعاملات صباح اليوم، مع اختلافات محدودة بين البنوك العاملة في السوق المحلية، بينما استقر متوسط التداول قرب مستوى الـ50 جنيهًا، وسجل في بعض البنوك مستويات الـ49 جنيهًا.

وسجل أعلى سعر للشراء 50.87 جنيه، فيما بلغ أعلى سعر للبيع 50.97 جنيه، بينما سجل أقل سعر للشراء 49.92 جنيه وأقل سعر للبيع 50.02 جنيه، وفقًا لآخر تحديثات البنوك.

أسعار الدولار اليوم في البنوك المصرية 

 

بنك كريدي أجريكول سجل 50.87 جنيه للشراء و50.97 جنيه للبيع.

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بنك قناة السويس سجل 50.18 جنيه للشراء و50.28 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطني NBK سجل 50.18 جنيه للشراء و50.28 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية سجل 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع.

بنك مصر سجل 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع.

QNB الأهلي سجل 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع.

البنك العقاري المصري العربي سجل 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار

البنك المركزي المصري سجل 50.16 جنيه للشراء و50.29 جنيه للبيع.

بنك البركة سجل 50.15 جنيه للشراء و50.25 جنيه للبيع

البنك التجاري الدولي CIB سجل 50.10 جنيه للشراء و50.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

المصرف العربي الدولي سجل 50.05 جنيه للشراء و50.15 جنيه للبيع.

بنك HSBC سجل 49.92 جنيه للشراء و50.02 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري سجل 49.90 جنيه للشراء و 50,00 جنيه للبيع.



 

الدولار سعر الدولار اليوم أعلى سعر بيع للدولار أعلى سعر شراء للدولار الدولار مقابل الجنيه المصري الدولار اليوم

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