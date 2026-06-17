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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

اقتصادية الشيوخ: صناعة السيارات من أبرز الصناعات على أولوية اهتمامات الدولة

النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ
النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ
معتز الخصوصي

قال أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ، إن الصناعة هي المستقبل من أجل توفير العملة الصعبة لمصر، وبالتالي ليس لدينا حل إلا زيادة معدلات الصناعة في مصر وزيادة التصدير من خلال الصناعة.

وأكد عبد الغني، لـ"صدى البلد"، أن من أبرز الصناعات التي تحظى بالاهتمام في الدولة صناعة السيارات، مؤكدا أن توطين صناعة مستلزمات الإنتاج يحمي الصناعة المحلية من اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار العالمية التي تحد من القدرة الإنتاجية للصناعة المصرية و ارتفاع تكاليفها ويقلل من قدرتها علي المنافسة في الأسواق الخارجية.

وطالب أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ بضرورة تعظيم مستلزمات الإنتاج التي تدخل في الصناعة المصرية، بدلا من الاستيراد من الخارج، مؤكدا على ضرورة اختيار أكثر من 4 صناعات بهدف تعظيم الاستفادة من مستلزمات الإنتاج.

وشهد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، توقيع اتفاقية بين مجموعة عز العرب السويدي للاستثمار الصناعي وشركة ROX Motor العالمية لتأسيس شركة "روكس مصر" بهدف بدء الإنتاج المحلي لسيارات ROX REEV داخل مصانع المجموعة، وذلك بحضور الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وجارفيس يان المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ROX Motor، والمهندس هشام عز العرب رئيس مجموعة عز العرب السويدي للاستثمار الصناعي، والمهندس أحمد السويدي مؤسس وشريك المجموعة.

وأكد وزير الصناعة أن الاتفاقية تمثل ترجمة عملية للاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات، وتعكس نجاح جهود الدولة في جذب الاستثمارات الصناعية النوعية، مشيرًا إلى أن مصر تشهد تحولًا جذريًا في بيئة الاستثمار مع تزايد إقبال الشركات العالمية على الاستثمار المباشر وإقامة شراكات إنتاجية حقيقية. وأضاف أن هذا التحول يعكس انتقال الدولة من مرحلة الترويج للفرص الاستثمارية إلى مرحلة جني ثمار ما تم تنفيذه من بنية تحتية متطورة وإصلاحات اقتصادية وصناعية عززت ثقة المستثمرين الدوليين في السوق المصرية.

وأوضح هاشم أن المشروع يتوافق مع توجهات الدولة نحو توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي، خاصة في القطاعات ذات الأولوية وعلى رأسها صناعة السيارات، لافتًا إلى اهتمام الحكومة بتعزيز إنتاج المركبات المعتمدة على الطاقة النظيفة والسيارات الكهربائية. وأشار إلى أن البرنامج الوطني للنهوض بصناعة السيارات يستهدف رفع حجم الإنتاج المحلي إلى 100 ألف سيارة بحلول عام 2030، بدعم من حزمة متكاملة من الحوافز والتيسيرات الاستثمارية.

وشدد الوزير على أن تعميق المكون المحلي وزيادة القيمة المضافة يمثلان الهدف الرئيسي خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن الشراكة بين ROX Motor ومجموعة عز العرب السويدي تأتي في توقيت مثالي لإحداث نقلة نوعية في قطاع السيارات المصري، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية وتعزيز القدرات التصديرية للدولة. كما دعا الشركة إلى وضع خطة واضحة لرفع نسب التصنيع المحلي بالتوازي مع التوسع في المشروع، بما يدعم نقل التكنولوجيا الحديثة وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية في الأسواق العالمية.

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