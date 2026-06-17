الحكومة السويسرية: توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران سيتم بمشاركة ممثلين رفيعي المستوى من قطر وباكستان

أعلنت الحكومة السويسرية، أن توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران سيتم بمشاركة ممثلين رفيعي المستوى من الولايات المتحدة وإيران وقطر وباكستان، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقالت الحكومة السويسرية: سيتم نشر أكثر من 2000 جندي لتأمين مقر توقيع مذكرة التفاهم وفرض منطقة حظر طيران لضمان الأمن".

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات السويسرية عن اجراءات مواكبة التوقيع على مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة في منتجع بورجنستوك وسط سويسرا.

ووفق تقارير إعلامية؛ فمن المقرر ان يشارك في حفل التوقيع وفود من باكستان وقطر إلى جانب إيران والولايات المتحدة.