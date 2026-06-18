بوابة التجارة الخارجية الجديدة.. منصة وطنية تعيد رسم خريطة الصادرات المصرية وتدعم تنافسية الاقتصاد



أشاد أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، بتدشين البوابة الوطنية الجديدة للتجارة الخارجية التي تم تطويرها بالتعاون بين مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، مؤكداً أنها تمثل نقلة نوعية في منظومة دعم المصدرين والمستثمرين.



نقلة رقمية مهمة



وأوضح أن إطلاق البوابة يعكس توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات وتوفير بيانات دقيقة وموثوقة لمجتمع الأعمال، بما يسهم في رفع كفاءة حركة التجارة الخارجية وتعزيز خطط زيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.



منصة معلومات موحدة



وأضاف العشري أن وجود منصة موحدة تضم البيانات والإجراءات والفرص التجارية الخاصة بالصادرات والواردات من شأنه تقليل الوقت والتكلفة على الشركات، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب دعم قدرة المستثمرين على اتخاذ قرارات اقتصادية أكثر كفاءة.



رفع الشفافية



وأكد أن البوابة الجديدة ستسهم في تعزيز الشفافية وتسهيل الوصول إلى معلومات الأسواق الخارجية ومتطلبات النفاذ إليها، وهو ما يدعم تنافسية الشركات المصرية إقليمياً ودولياً، ويعزز ثقة المستثمرين في مناخ الأعمال.



دعم النمو الاقتصادي



وأشار إلى أن انعكاسات المنصة لن تقتصر على التجارة الخارجية فقط، بل تمتد لدعم النمو الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري وجذب الاستثمارات، بما يتماشى مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي.

دعم المبادرات الحكومية

واختتم العشري تصريحاته بالتأكيد على دعم غرفة القاهرة التجارية لكافة المبادرات الحكومية الهادفة إلى تطوير بيئة الأعمال ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين، مشدداً على أهمية التكامل بين الدولة والقطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.