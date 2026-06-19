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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

صافرة إماراتية في المونديال.. عمر آل علي يدير مواجهة مصر ونيوزيلندا | ماذا نعرف عنه؟

الحكم الإماراتي عمر آل علي
الحكم الإماراتي عمر آل علي
أمينة الدسوقي

في خطوة تعكس الثقة المتزايدة بالحكم العربي على الساحة الدولية، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إسناد إدارة المواجهة المرتقبة بين منتخبي مصر ونيوزيلندا في كأس العالم 2026 إلى الحكم الإماراتي عمر آل علي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

ويأتي اختيار آل علي لإدارة اللقاء الذي يحتضنه ملعب "بي سي بليس" بمدينة فانكوفر الكندية، ليؤكد المكانة التي باتت تحظى بها الكفاءات التحكيمية الإماراتية في البطولات الكبرى، خاصة مع تصاعد أهمية المباراة بالنسبة للمنتخبين في سباق التأهل إلى الدور التالي.

طاقم تحكيمي دولي لإدارة المواجهة المرتقبة

ووفقا لما أعلنه "فيفا"، يتولى عمر آل علي مهمة حكم الساحة، بينما يعاونه مواطنه محمد الحمادي كمساعد أول، والقطري طالب المري كمساعد ثانٍ.

كما يضم الطاقم التحكيمي الحكم البيروفي كيفن أورتيجا حكمًا رابعًا، إلى جانب مواطنه مايكل أوري الذي يشغل مهمة الحكم المساعد الاحتياطي.

مباراة لا تقبل الحسابات المعقدة

يدخل المنتخب المصري المواجهة بطموح تحقيق انتصاره الأول في البطولة، بعدما افتتح مشواره بتعادل إيجابي أمام منتخب بلجيكا بنتيجة 1-1، وهي النتيجة التي أبقت جميع الاحتمالات مفتوحة داخل المجموعة السابعة.

ومن المنتظر أن تشهد المباراة إثارة كبيرة، في ظل رغبة المنتخبين في حصد النقاط الثلاث وتعزيز فرصهما في بلوغ الأدوار الإقصائية.

وتنطلق صافرة البداية فجر الاثنين 22 يونيو عند الساعة الرابعة صباحًا بتوقيت مصر والسعودية، على أرضية ملعب "بي سي بليس" بمدينة فانكوفر.

من هو عمر آل علي؟

يُعد عمر آل علي واحدًا من أبرز الحكام الإماراتيين الذين فرضوا حضورهم خلال السنوات الأخيرة على الساحة الآسيوية والدولية، بفضل شخصيته الهادئة وقدرته على إدارة المباريات الكبرى بحزم وثقة.

وشهدت مسيرته تطورًا متسارعًا بعد مشاركته في العديد من البطولات القارية التي ينظمها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، حيث نال إشادات متكررة بسبب دقة قراراته ومستواه الفني المرتفع.

ثقة دولية متزايدة

اختيار عمر آل علي لإدارة مباراة في كأس العالم 2026 لا يمثل نجاحًا شخصيًا فقط، بل يعكس أيضًا التطور الكبير الذي تشهده منظومة التحكيم الإماراتية خلال السنوات الأخيرة.

وبات الحكم الإماراتي حاضرًا بشكل متكرر في المحافل الدولية الكبرى، مستفيدًا من برامج التطوير والتأهيل التي أسهمت في رفع مستوى الحكام وإعدادهم للمنافسة في أعلى المستويات العالمية.

المونديال يمنح الحكام فرصة صناعة التاريخ

كما هو الحال بالنسبة للاعبين والمنتخبات، تمثل بطولة كأس العالم محطة استثنائية للحكام، إذ تُعد المشاركة فيها شهادة على الكفاءة والخبرة والقدرة على تحمل الضغوط.

وبالنسبة لعمر آل علي، فإن إدارة مواجهة مصر ونيوزيلندا تمثل محطة جديدة في مسيرته الدولية، وفرصة لإثبات جدارة التحكيم العربي في أكبر حدث كروي على مستوى العالم.

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