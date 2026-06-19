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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

هدف الكبار في أوروبا.. مدافع يشعل سوق الانتقالات .. هل تجري أضخم صفقات صيف 2026؟

توتنهام
توتنهام
أمينة الدسوقي

بدأت ملامح واحدة من أبرز معارك سوق الانتقالات الصيفية تتشكل مبكرًا، بعدما دخل كل من ليفربول الإنجليزي وبرشلونة الإسباني في سباق محتدم للتعاقد مع مدافع توتنهام الهولندي ميكي فان دي فين، الذي بات يُنظر إليه باعتباره أحد أفضل المدافعين المتاحين في أوروبا حاليا.

ووفقا لتقارير صحفية بريطانية، فإن الناديين يراقبان عن كثب وضع اللاعب مع توتنهام، في ظل تعثر المفاوضات المتعلقة بمستقبله، ما فتح الباب أمام احتمالات رحيله خلال فترة الانتقالات الحالية.

من فولفسبورغ إلى نجومية البريميرليغ

منذ وصوله إلى توتنهام، نجح فان دي فين في فرض نفسه كواحد من أكثر المدافعين تطورًا وتأثيرًا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبفضل سرعته الاستثنائية وقدرته على قراءة اللعب والتدخل في اللحظات الحاسمة، تحول المدافع الهولندي إلى عنصر أساسي داخل الفريق اللندني، كما أصبح محط اهتمام العديد من كبار القارة الأوروبية.

ولم يعد اسم فان دي فين مرتبطًا فقط بليفربول وبرشلونة، بل سبق أن ربطته تقارير عديدة بأندية عملاقة مثل ريال مدريد، ما يعكس حجم التقدير الذي يحظى به اللاعب داخل الأوساط الكروية الأوروبية.

لماذا يريد ليفربول التعاقد معه؟

يبحث ليفربول عن قائد جديد لدفاعه بعد رحيل المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي، الذي أنهى مشواره مع "الريدز" وانتقل إلى ريال مدريد.

ويرى مسؤولو النادي الإنجليزي أن فان دي فين يمتلك جميع المواصفات المطلوبة لتعويض هذا الغياب، سواء من حيث القوة البدنية أو السرعة أو القدرة على بناء اللعب من الخط الخلفي.

كما أن خبرته في الدوري الإنجليزي تمنحه أفضلية كبيرة مقارنة بالخيارات الأخرى المطروحة على طاولة إدارة ليفربول.

برشلونة يبحث عن الحل المثالي

في المقابل، يواصل برشلونة رحلة البحث عن مدافع قادر على إعادة الصلابة إلى خطه الخلفي.

وكان النادي الكتالوني يضع الإيطالي أليساندرو باستوني على رأس أولوياته، إلا أن صعوبة الصفقة والمنافسة الشرسة من أندية الدوري الإنجليزي دفعت الإدارة الرياضية إلى دراسة بدائل أخرى، ليبرز اسم فان دي فين كأحد أكثر الخيارات إقناعًا.

ويعتقد مسؤولو برشلونة أن المدافع الهولندي يمتلك المقومات التي تتناسب مع أسلوب لعب الفريق، خاصة فيما يتعلق بالخروج بالكرة والقدرة على التعامل مع المساحات الكبيرة.

من هو ميكي فان دي فين؟

يُعد ميكي فان دي فين أحد أبرز المواهب الدفاعية التي قدمتها الكرة الهولندية خلال السنوات الأخيرة.

ويتميز اللاعب، البالغ من العمر 25 عاما، بمزيج نادر يجمع بين الطول الفارع والسرعة الكبيرة، وهي صفات جعلته مختلفًا عن معظم المدافعين في مركزه.

كما يمتلك قدرة لافتة على استخلاص الكرة، والتغطية الدفاعية، وبدء الهجمات من الخلف، الأمر الذي جعله نموذجًا للمدافع العصري الذي تبحث عنه أكبر الأندية الأوروبية.

توتنهام يتمسك بجوهرته الثمينة

ورغم الاهتمام المتزايد من كبار القارة، لا يبدو أن توتنهام مستعد للتخلي بسهولة عن أحد أهم نجومه.

وتشير التقارير إلى أن إدارة النادي اللندني حددت سعرًا لا يقل عن 100 مليون جنيه إسترليني للموافقة على بيع اللاعب، في رسالة واضحة للراغبين في الحصول على خدماته.

كما يفضل النادي الإبقاء على فان دي فين ضمن مشروعه المستقبلي، مع إمكانية الاستغناء عن المدافع الأرجنتيني كريستيان روميرو لإفساح المجال أمام إعادة ترتيب الخط الخلفي.

صفقة قد تغير موازين الموسم المقبل

ومع دخول أندية بحجم ليفربول وبرشلونة في السباق، تبدو الأشهر المقبلة حاسمة في تحديد مستقبل المدافع الهولندي.

فإذا نجح أحد الطرفين في حسم الصفقة، فإنه لن يضيف مجرد مدافع جديد إلى قائمته، بل سيحصل على أحد أكثر اللاعبين اكتمالًا في مركزه داخل الكرة الأوروبية حاليًا.

ويبقى السؤال الأبرز هل ينجح توتنهام في الاحتفاظ بجوهرته الدفاعية، أم أن إغراءات الكبار ستفتح الباب أمام واحدة من أضخم صفقات صيف 2026؟

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