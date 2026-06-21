سوريا تعلن عن أول رحلة مباشرة بين دمشق و أمستردام

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي في سوريا، متابعة استكمال الخطوات النهائية تمهيدا ‏لإطلاق أول رحلة جوية مباشرة بين دمشق وأمستردام خلال الأسبوع الأول من يوليو المقبل، بحسب وكالة الأنباء السورية.

وتعكس هذه الخطوات ‏عودة سوريا التدريجية إلى شبكة النقل الجوي الأوروبية ‏والدولية‎.

وتوجه رئيس الهيئة عمر الحصري في منشور عبر "إكس" اليوم الأحد بالشكر إلى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني وفريقه على متابعتهم لهذا الملف واصفا هذا "الإنجاز" بأنه ثمرة عمل وطني متواصل وجهود فنية وقانونية ودبلوماسية كبيرة.

وأكد الحصري أن أمستردام لن تكون الوجهة الأوروبية الوحيدة، مشيرا إلى العمل على فتح وجهات جديدة خلال المرحلة المقبلة، في إطار خطط توسيع شبكة الرحلات الجوية وتعزيز حضورها على المستوى الدولي.

كانت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي ‏السوري قد أعلنت أمس السبت أن شركة العربية للطيران ‏الإماراتية ستبدأ ‏تشغيل رحلاتها المنتظمة والمباشرة بين الشارقة وحلب‎ ‎اعتبارا ‏من الرابع ‏من شهر يوليو المقبل، كما أعلنت أول أمس ‏الجمعة، أن شركة ‏طيران دان إير الرومانية ستبدأ اعتبارا من ‏الأول من يوليو القادم تشغيل رحلاتها ‏المنتظمة والمباشرة بين ‏بوخارست وحلب‎.‎