اليوم.. ضعف وانقطاع المياه عن مدينة بني سويف وبعض قري المركز

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف توقف محطة مياه أبو سليم عن عملها اليوم الإثنين الموافق ٢٠٢٦/٦/٢٢ لمدة 6 ساعات، نظرا لوجود عطل بخط 16 بوصة بلاستيك بقرية بني عفان بمركز بني سويف.



وقدمت الشركة اعتذارها عن ضعف المياه عن مدينة بني سويف وانقطاعها عن بعض قري مركز بني سويف.

وأكدت الشركة العمل على سرعة الانتهاء من الإصلاح وانتظام ضغوط المياه، وسوف يتم تدبير سيارات مياه شرب نقية صالحة للشرب في الحاجة إليها، وللاستفسار والشكاوي يرجي الاتصال بالخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو موبايل ورقم واتسآب ٠١٢١١١٧٥٨٢٧