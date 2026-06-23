ماكينة لا تتوقف ويواصل كتابة التاريخ .. من يوقف هالاند في كأس العالم 2026؟

يواصل النجم النرويجي إيرلينج هالاند تأكيد مكانته كواحد من أبرز نجوم كأس العالم 2026 بعدما فرض نفسه بقوة على المشهد في أول ظهور مونديالي له مقدماً مستويات استثنائية جعلته أحد أبرز المرشحين للمنافسة على لقب هداف البطولة ومواصلة كتابة التاريخ بقميص منتخب بلاده.

وخطف مهاجم مانشستر سيتي الأضواء مجدداً خلال مواجهة السنغال بعدما سجل هدفين قاد بهما منتخب النرويج لتحقيق فوز مهم ليواصل بدايته المثالية في البطولة بعدما كان قد استهل مشواره بثنائية أخرى في شباك العراق مؤكداً أن غزارته التهديفية لم تتوقف عند حدود الملاعب الأوروبية بل امتدت إلى أكبر مسرح كروي في العالم.

بداية استثنائية في أول مونديال

وبأربعة أهداف في أول مباراتين نجح هالاند في فرض نفسه بين أبرز نجوم النسخة الحالية بعدما سجل ثنائية أمام العراق في الجولة الأولى قبل أن يكرر الأمر نفسه أمام السنغال ليمنح منتخب بلاده دفعة قوية في سباق التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

ويعكس هذا التألق حجم التأثير الذي يملكه المهاجم النرويجي الذي تحول خلال السنوات الأخيرة إلى أحد أكثر اللاعبين حسماً أمام المرمى سواء بقميص مانشستر سيتي أو منتخب بلاده.

الهداف التاريخي للنرويج في كأس العالم

ولم تقتصر إنجازات هالاند على التألق في النسخة الحالية فقط بل نجح في دخول تاريخ الكرة النرويجية من الباب الكبير بعدما أصبح الهداف التاريخي لمنتخب بلاده في كأس العالم برصيد أربعة أهداف.

وتجاوز مهاجم مانشستر سيتي الرقم السابق المسجل باسم شيتل ريكدال الذي اكتفى بهدفين فقط ليؤكد هالاند أن جيله الحالي قادر على إعادة النرويج إلى الواجهة العالمية بعد سنوات طويلة من الغياب عن الأضواء.

إنجاز غاب منذ هاري كين

كما انضم هالاند إلى قائمة محدودة من اللاعبين الذين نجحوا في تسجيل هدفين أو أكثر خلال أول مباراتين لهم في كأس العالم ليصبح أول لاعب يحقق هذا الإنجاز منذ قائد المنتخب الإنجليزي هاري كين في مونديال روسيا 2018.

ويبرز هذا الرقم حجم البداية القوية التي يقدمها النجم النرويجي الذي بدا جاهزاً لتحمل مسؤولية قيادة منتخب بلاده في واحدة من أصعب البطولات على مستوى العالم.

أرقام مرعبة بقميص النرويج

وعلى مستوى مسيرته الدولية بشكل عام يواصل هالاند تسجيل أرقام استثنائية بعدما رفع رصيده إلى 59 هدفاً خلال 52 مباراة فقط مع المنتخب النرويجي في معدل تهديفي يعكس قدراته الهجومية الفريدة.

ويتفوق صاحب الـ26 عاماً من حيث الفاعلية التهديفية على عدد من أبرز المهاجمين الذين تركوا بصمة كبيرة في كرة القدم العالمية مثل الأوروجوياني إدينسون كافاني والفرنسي أوليفييه جيرو وهو ما يؤكد أن هالاند يسير بخطى ثابتة نحو ترسيخ مكانته بين أفضل المهاجمين في تاريخ اللعبة.

مرشح دائم لتحطيم الأرقام

ومنذ ظهوره على الساحة الأوروبية اعتاد هالاند تحطيم الأرقام القياسية في كل محطة يخوضها سواء مع ريد بول سالزبورج أو بوروسيا دورتموند وصولاً إلى مانشستر سيتي الذي شهد انفجاراً تهديفياً غير مسبوق للنجم النرويجي.

واليوم ينقل هالاند هذه العقلية إلى المنتخب النرويجي في وقت يحلم فيه بإعادة بلاده إلى منصات المجد وقيادتها لتحقيق إنجاز تاريخي في كأس العالم.

ومع استمرار البطولة تبدو الفرصة متاحة أمام ماكينة الأهداف النرويجية لمواصلة التألق خاصة في ظل الحالة الفنية الرائعة التي يعيشها ليبقى السؤال الأبرز إلى أي مدى يستطيع إيرلينج هالاند الذهاب في مونديال 2026؟