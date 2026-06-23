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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع نظيره الإماراتي التطورات الإقليمية

اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره الاماراتي
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره الاماراتي
فرناس حفظي

جري اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، اليوم الثلاثاء ٢٣ يونيو، وذلك في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين بشأن التطورات الإقليمية الراهنة.

عكس الاتصال عمق العلاقات الأخوية التي تجمع مصر والإمارات، والحرص المشترك على مواصلة التنسيق والتشاور الوثيق إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك. 

كما بحث الوزيران التطورات فى المنطقة على خلفية التوقيع على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية.

اكد الوزير عبد العاطى أهمية العمل على استعادة الثقة بين مختلف الأطراف الإقليمية، واهمية معالجة الشواغل الامنية لدول المنطقة  وعلي رأسها دول الخليج العربي وضمان عدم تكرار الاعتداءات التي وقعت عليها وفق محددات واضحة تضمن اعادة بناء الثقة. كما شددا على أهمية مواصلة التنسيق لمواجهة التحديات الإقليمية الراهنة ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار والتنمية في المنطقة.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة الإمارات الإمارات الولايات المتحدة الأمريكية

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