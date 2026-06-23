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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

بعد موافقة النواب.. تفاصيل مقترح بشأن إعداد ميثاق حقوق أولياء الأمور بالمدارس الخاصة

النائبة أميرة العادلي
النائبة أميرة العادلي
محمد الشعراوي

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة يوم الإثنين، على الاقتراح برغبة الذي تقدمت به بشأن إعداد “ميثاق حقوق أولياء الأمور في المدارس الخاصة”، وذلك بعد استعراض تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى وموافقة اللجنة على المقترح، وتوصيتها بضرورة إعداد الميثاق.

ويستهدف الميثاق تعزيز الشفافية في العلاقة بين المدارس الخاصة وأولياء الأمور، وضمان وضوح المصروفات والرسوم الدراسية، وتوفير آليات عادلة وفعالة لتلقي الشكاوى ومعالجتها، بما يسهم في حماية حقوق الطلاب والأسر المصرية.

قد تكون صورة ‏نص‏

وحسب ما جاء في المذكرة الإيضاحية أن قطاع التعليم الخاص في مصر يشهد توسعًا مستمرًا، ويستقطب أعدادًا متزايدة من الطلاب، مع ما يترتب على ذلك من أعباء مالية ومسؤوليات على أولياء الأمور، ورغم وجود إطار تشريعي ينظم المدارس الخاصة، إلا أن العديد من الأسر أبدت ملاحظات وشكاوى بشأن المصروفات والرسوم الإضافية والتعامل الإداري.

قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏وتأتى أهمية هذا المقتر في المقترحفي -حماية حقوق أولياء الأمور والطلاب. تعزيز الشفافية والمساءلة في المدارس .الخاصة. سنغافورة: مراکز وساطة تعليمية متخصصة لتسوية التزاعات بين أولياء الأمور وللدارس بسرع وفاعلية. :کندا: آلیات قضائية وإدارية لمعالجة شکاوی أولياء الأمور، مع إلزام للدارس بتقديم تقارير شاملة عن التزامها بالمعايير. تقليل النزاعات والشكاوى الإدارية. -دعم- الرقابة الفعالة على المدارس الخاصة، على أن يتم إحالة الاقتراح برغبة للجنة المختصة، وذلك للمناقشة نظرأ لأهمية الموضوع. مقدمة الاقتراح السيدة النائبة/ أميرة العادلى عضو مجلس النواب‏'‏

أهداف الميثاق المقترح:

الشفافية المالية: الإعلان عن جميع المصروفات الدراسية والرسوم الإضافية بشكل واضح وربط الخدمات المقدمة بها.

الحقوق التعليمية للطلاب: ضمان جودة التعليم والخدمات التعليمية المعلنة والتزام المدارس بها.

التعامل الإداري مع أولياء الأمور: احترام أولياء الأمور، وتقديم تقارير دورية عن أداء الطلاب، والتواصل المستمر.

آليات الشكاوى وحل النزاعات: وجود قنوات واضحة لتلقي الشكاوى، وتحديد مواعيد للرد وحل النزاعات بسرعة وعدالة.

المتابعة والمساءلة: إلزام المدارس بتقديم تقارير سنوية للوزارة، وربط الالتزام بالميثاق بالتفتيش الدوري والمحاسبة.

التجارب الدولية: توجد العديد من التجارب الدولية التي يمكن الاستعانة بها والاستفادة منها.

فرنسا: إشراف وزارة التعليم على المدارس الخاصة وتفتيش دوري لضمان جودة التعليم وشفافية المصروفات.

المملكة المتحدة: هيئة التفتيش (Ofsted) تقوم بمراجعة المدارس الخاصة بانتظام ونشر تقارير علنية عن جودة التعليم والخدمات الإدارية.

قد تكون صورة ‏نص‏
قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏of 5of7 5 ترى اللجنة أن الاقتراح يرغبة مقيول ،شكلا، وتوصى المجلس الموقر يإحالته للحكومة يشأن تنفيذه واللجنة تقدم تقريرها إلى المجلس الموقر ترجو الموافقة على_ا إنتهت .إليه يعد أن استمعت اللجنة إلى وجهات فإنها توصي التربية والتعليم والتعلي القني يضرورة إعداد مبثاق حقوق أولياء الأمور في المدارس الخاصة لضمان الشد فافية وحماية حقوق الطلاب والأسر كما توصی وزارة التخطيط والتنمية الإقتصالبية بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة، وإدراج الاقتراح يخطة العام المالي وإفادة اللجنة رئيس اللجنة عاطف ناصر بماتم.‏'‏
مجلس النواب حقوق أولياء الأمور في المدارس الخاص العلاقة بين المدارس الخاصة وأولياء الأمور المدارس الخاصة

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