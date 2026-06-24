قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: ثورة 30 يونيو ستظل علامة فارقة في تاريخ الوطن
مدبولي يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بالذكرى الـ13 لثورة 30 يونيو
مفيش تأجيل.. التعليم : امتحانات الثانوية العامة 2026 مستمرة يوم 2 يوليو
نصف طن مخدرات.. مصرع عنصر إجرامي في مداهمة أوكار الجريمة بالمحافظات
مدبولي: نتطلع إلى اتفاق نهائي شامل ومستدام بين الولايات المتحدة وإيران
وزير الصناعة يبحث خطط التوسع وزيادة المكون المحلي في الإلكترونيات.. ونواب: مصر جاذبة للاستثمارات
موظف خدمة عملاء مزيف.. سقوط نصاب استولى على أموال المواطنين
بعد قرار التأمينات الاجتماعية.. موعد صرف معاشات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة
اليونان.. زلزال بقوة 5.1 ريختر يضرب جزيرة كارباثوس
الوزراء: بعد 30 يونيو.. الصحة من تغطية طبية محدودة لتأمين صحي شامل
ما توقعاتك لنتيجة مباراة مصر وإيران بكأس العالم 2026؟.. شوف رأي الجمهور
موقف مصطفى شوبير من عروض الاحتراف بعد التألق فى المونديال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

هدير عبد الرازق وأوتاكا أمام المحكمة في تهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

هدير عبد الرازق
هدير عبد الرازق
رامي المهدي

تنظر محكمة جنايات مستأنف القاهرة الاقتصادية، بعد قليل، استئناف هدير عبد الرازق وأوتاكا على حكم حبسهما، 3 سنوات في تهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء.

خلال جلسة محاكمة المتهمة هدير عبد الرازق، دفع دفاعها ببطلان محضر الواقعة، وطعن عليه بالتزوير، مؤكدًا أن المحضر حرر بطريقة غير قانونية، واتهم كلًا من مقدم البلاغ ومأمور الضبط القضائي بالمشاركة في التزوير.

وأوضح المحامي أن هناك تلاعبًا في بيانات المحضر وتناقضًا بين ما ورد به وبين أقوال الشهود وتحقيقات النيابة العامة، مطالبًا بإحالة الواقعة للتحقيق لكشف مدى صحة هذا التزوير، مؤكدًا أن موكلته تتعرض لحبس غير مبرر نتيجة إجراءات باطلة.

وطالب الدفاع بضم أصل المحضر وكافة الدفاتر ذات الصلة للتحقق من تاريخ تحريره وتطابقه مع الإجراءات الرسمية، واستدعاء محرر المحضر ومقدم البلاغ لمناقشتهم بشأن ما ورد من تناقضات.

كما طالب محامي هدير عبدالرازق، ببرائتها من تهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء. 

أثارت قضية البلوجر هدير عبدالرازق ضجة مدوية على السوشيال ميديا، بعدما  قررت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة إحالة البلوجر هدير عبد الرازق، والمتهم محمد علاء الشهير بـ"محمد أوتاكا"، إلى المحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية، بتهمة نشر مقاطع خادشة للحياء العام تخل بالأخلاق وتضرب بعرض الحائط القيم المجتمعية، وحددت جلسة 15 ديسمبر لنظر أولى المحاكمات.

وجاء القرار بعد تأييد محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية لحكم حبس البلوجر هدير عامًا وتغريمها 100 ألف جنيه، عقابًا على الفيديوهات الجريئة التي لاقت استنكارًا واسعًا، وسط تصاعد مطالبات بوقف ما وصفه البعض بـ"الفوضى الأخلاقية الرقمية".

في السطور التالية نرصد القصة الكاملة ،حيث قررت النيابة العامة، بالقاهرة الجديدة، إحالة المتهمة هدير عبد الرازق والمتهم محمد علاء الشهير بـ"محمد أوتاكا"،  إلى المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، لاتهامهما بنشر وعرض مقاطع مرئية خادشة للحياء العام، وتحديد جلسة 15 ديسمبر لمحاكمة المتهمين.

وكانت قررت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، تاييد حبس البلوجر هدير عبدالرازق على حكم حبسها سنة وغرامة 100 ألف جنيه، بتهمة نشر فيديوهات خادشة.

وكانت أصدرت المحكمة الاقتصادية، حكمها بمعاقبة البلوجر هدير عبد الرازق، بالحبس سنة وكفالة 5 آلاف جنيه وتغريمها 100 ألف جنيه، بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء .

واوضحت التحقيقات أن المتهمة نشرت فيديوهات خادشة للحياء العام، حيث أنها قامت ببث عبر حساباتها الشخصية علي مواقع التواصل الإجتماعي صوراً وفيديوهات مخلة بالآداب العامة قاصدة الإغراء بها علي نحو يخدش الحياء العام.

كما أنها ارتكبت علانية فعلاً فاضحًا مخلًا بالحياء، بأن أغرت بمفاتنها وبعباراتها وتلميحاتها وإيحاءتها الجنسية، من خلال صور ومقاطع مرئية بثتها من خلال حساباتها الشخصية.

وكانت النيابة العامة أحالت البلوجر هدير عبد الرازق للمحاكمة بتهمة بث مقاطع فيديو خادشة للحياء تتضمن محتوى يحرض على الفسق والفجور.

وكشف مجري التحريات في أمر الإحالة، أن مقاطع الفيديو التي بثتها البلوجر هدير عبدالرازق تتضمن محتوى عن الملابس النسائية الداخلية وتظهر بها مفاتن جسدها.


 

جنايات مستأنف القاهرة الاقتصادية هدير عبد الرازق فيديوهات خادشة فيديوهات خادشة للحياء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

بفارق 960 جنيهًا .. سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء في مصر

الدولار

عقب تراجع قوي .. سعر صرف الدولار الآن في مصر

السعودية

4 فئات فقط | السعودية تبدأ تطبيق نظام تملك الأجانب للعقارات.. وشروط خاصة في مكة والمدينة

أسعار الدواجن

أكبر انخفاض منذ سنوات.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

الدواجن

الفراخ تكسر حاجز الـ60 جنيهًا.. والبيض يواصل الهبوط اليوم الأربعاء 24-6-2026

الارصاد

الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء .. وتحذر من ظاهرة جوية صباحًا

مرتبات شهر يوليو

موعد الصرف وقيمة الزيادة .. مرتبات شهر يوليو 2026 لجميع العاملين بالدولة

أحمد شوبير

الأهلي على أعتاب صفقة جديدة .. «شوبير» يكشف تطورات التفاوض مع نجم إنبي

ترشيحاتنا

مجلس جامعة الاسكندرية

جامعة الإسكندرية تناقش تطوير الخدمات لذوي الهمم التعليمية

مي عز الدين

مي عز الدين تتألق بفستان صيفي ناعم.. إطلالة أنيقة تجمع بين الرقي والبساطة

إستخدامات مختلفة وغير متوقعة للفازلين

استخدامات غير متوقعة للفازلين .. 10 حيل منزلية مذهلة قد تغير طريقة الاستفادة به

بالصور

5 نصائح ذهبية للسيطرة على ارتجاع المريء وتحسين الهضم بدون أدوية

5 نصائح فعالة للسيطرة على ارتجاع المريء وتحسين صحة الجهاز الهضمي
5 نصائح فعالة للسيطرة على ارتجاع المريء وتحسين صحة الجهاز الهضمي
5 نصائح فعالة للسيطرة على ارتجاع المريء وتحسين صحة الجهاز الهضمي

جامعة الإسكندرية تناقش تطوير الخدمات لذوي الهمم التعليمية

مجلس جامعة الاسكندرية
مجلس جامعة الاسكندرية
مجلس جامعة الاسكندرية

إطلالة بسيطة.. ياسمين عبد العزيز تبهر متابعيها

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

مرسيدس-AMG CLE 63 تكشف أخيرًا عن محرك V8 المنتظر

مرسيدس AMG CLE 63
مرسيدس AMG CLE 63
مرسيدس AMG CLE 63

فيديو

القوات المسلحة -صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

خط أحمر | القوات المسلحة تجهض مخططات التهريب والتنقيب غير المشروع عن الذهب.. وتحبط تهديدات الأمن القومي المصري

إغلاق ٨ مصانه سيارات

موجودة بالسوق المصرية.. الصين تغلق 8 مصانع سيارات بشكل مفاجئ

حقيقة قضية بورسعيد

ضحكوا عليها.. رسالة محامية قــ.ـاتـ.لة والدتها ببورسعيد بعد تنفيذ حكم الإعــ. دام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: اعترافات أمام آلة الصراف الآلي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: سيكولوجية الشرير المحبوب في الدراما المصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نفر حتب

المزيد