في عيد ميلاده الـ39.. ميسي يحتفل بالتدريب داخل معسكر الأرجنتين ويؤكد: العمر مجرد رقم

واصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي التأكيد على التزامه الكبير بالحفاظ على جاهزيته البدنية، وذلك تزامنًا مع احتفاله بعيد ميلاده الـ39 داخل معسكر منتخب الأرجنتين.

ولم يلجأ ميسي إلى إقامة احتفالات صاخبة بهذه المناسبة، مفضلًا قضاء يومه في أجواء رياضية، حيث بدأ عيد ميلاده بخوض فترة تدريب قوية داخل صالة الألعاب الرياضية.

وشارك قائد منتخب الأرجنتين مقطع فيديو عبر حسابه على «إنستجرام»، ظهر خلاله وهو يؤدي مجموعة متنوعة من التمارين البدنية، في رسالة تعكس حرصه على مواصلة العمل والتدريب حتى في يوم ميلاده.

وأشاد متابعو ميسي بروحه الاحترافية والتزامه المستمر، معتبرين أن ما يقدمه النجم الأرجنتيني يؤكد أن العمر مجرد رقم بالنسبة لأحد أعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ