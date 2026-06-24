المواطن أولًا.. محافظ الغربية يواصل جولاته لمتابعة الخدمات

أجرى اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، اليوم، جولة ميدانية بمركز ومدينة كفر الزيات، شملت مركز السيطرة، والمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، وعددًا من الإدارات النوعية، وذلك لمتابعة سير العمل والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

توجيهات محافظ الغربية

وخلال الجولة، حرص المحافظ على تفقد مركز السيطرة والمركز التكنولوجي، والاطلاع على آليات تقديم الخدمات للمواطنين، حيث التقى بعدد من المترددين على المركز، واستمع إلى طلباتهم وملاحظاتهم، مؤكدًا أن تحسين جودة الخدمات وسرعة إنجازها يأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي داخل المحافظة.

كما تفقد المحافظ عددًا من الإدارات النوعية بديوان مركز ومدينة كفر الزيات، لمتابعة عدد من الملفات الحيوية، وفي مقدمتها ملفات التصالح في مخالفات البناء، والتقنين، ورخص المحال العامة، مشددًا على ضرورة تسريع معدلات الإنجاز، وتذليل أي معوقات تواجه المواطنين، مع الالتزام الكامل بالضوابط القانونية المنظمة للعمل.

تحرك تنفيذي عاجل

وأكد محافظ الغربية أن المرحلة الحالية تعتمد على المتابعة الميدانية المستمرة وربط الأداء التنفيذي باحتياجات المواطن على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو تقديم خدمة حكومية فعالة وسريعة تليق بأهالي كفر الزيات ومحافظة الغربية.