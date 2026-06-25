لجنة حج الصحفيين تُجري القرعة العلنية للعمرة المجانية المخصصة لصحفيي الإسكندرية

أجرت لجنة الحج والعمرة في نقابة الصحفيين، برئاسة محمد السيد الشاذلي، اليوم الخميس، القرعة العلنية لاختيار الفائز بالعمرة المجانية المخصصة للزملاء الصحفيين أعضاء النقابة الفرعية بالإسكندرية، وذلك في مقر النقابة الفرعية.

وأسفرت نتائج القرعة التى اجريت بحضور مجلس النقابة الفرعية بمحافظة الاسكندرية عن فوز الزميلة سارة محمد جمعة، الصحفية في وكالة أنباء الشرق الأوسط، بالعمرة المجانية المخصصة للزملاء الصحفيين أعضاء النقابة الفرعية بالإسكندرية.

وتتقدم لجنة الحج والعمرة بنقابة الصحفيين بخالص التهنئة للزميلة الفائزة، متمنية لها عمرة مقبولة وسعيًا مشكورًا، كما تتوجه بالشكر والتقدير لمجلس النقابة الفرعية للصحفيين بالإسكندرية على تعاونه وجهوده في تنظيم وإجراء القرعة، كما تثمن اللجنة حرص الزملاء الصحفيين على المشاركة، متمنية التوفيق للجميع.