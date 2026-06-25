ياسمين عز عن واقعة الاعتداء على طبيبة الأسنان: «اتكسرت إيدها واتبهدلت بسبب ضرس.. إحنا في دولة قانون»

علّقت الإعلامية ياسمين عز على واقعة الاعتداء على طبيبة الأسنان داخل عيادتها، معربة عن استيائها الشديد من الحادث الذي أثار حالة واسعة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن ما تعرضت له الطبيبة «مشهد غير مقبول ولا يمكن تبريره».

مخاطر صحية أو انتقال للعدوى

وقالت ياسمين عز، خلال تقديمها برنامج «كلام الناس» المذاع عبر شاشة «MBC مصر»، إن الواقعة بدأت بعد قيام الطبيبة بخلع ضرس لإحدى المريضات، التي طلبت الاحتفاظ بالضرس، إلا أن الطبيبة رفضت تسليمه لها التزاماً بالإجراءات الطبية المتبعة وخشية التسبب في أي مخاطر صحية أو انتقال للعدوى.

وأضافت أن رفض الطبيبة أثار غضب المريضة وشقيقتها، لتتطور الأمور إلى مشادة كلامية انتهت بتوجيه السباب والاعتداء على الطبيبة، وفقاً لما أظهره الفيديو المتداول على نطاق واسع.

الاعتداء على الطبيبة

وأشارت إلى أن الاعتداء تصاعد بصورة أكبر بعدما دخل أحد الأشخاص حاملاً قطعة خشبية أو عصا واعتدى على الطبيبة بعنف، كما تعرض شخص آخر كان موجوداً داخل العيادة للاعتداء أيضاً، مؤكدة أن «ما حدث لا يمكن تصوره، خصوصاً أن كل هذا وقع بسبب ضرس».

جروح وإصابات في الرأس

وأكدت الإعلامية أن الطبيبة تعرضت لإصابات بالغة، شملت كسرًا مضاعفًا في اليد اليسرى، إلى جانب جروح وإصابات في الرأس والرقبة، فضلاً عن الآثار النفسية التي خلفها الاعتداء.

اتخاذ الإجراءات القانونية

ووجهت ياسمين عز الشكر إلى نقابة أطباء الأسنان لمساندتها الطبيبة، كما أشادت بجهود الأجهزة الأمنية في التعامل مع مثل هذه الوقائع، مطالبة بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وضمان عدم ضياع حق الطبيبة.

اعتداء جماعي باستخدام العصي

ولفتت إلى ظهور رواية أخرى من أسرة المريضة، تضمنت تفسيرات مختلفة بشأن ملابسات الواقعة، إلا أنها شددت على أن ما ظهر في الفيديو المتداول من اعتداء جماعي باستخدام العصي والخشب ضد سيدة أمر لا يمكن قبوله أو تبريره تحت أي ظرف.

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن الاحتكام إلى القانون هو السبيل الوحيد لحل أي خلاف، قائلة إن مشاهد الاعتداء والعنف لا تتسق مع قيم المجتمع أو مبادئ دولة القانون، مشددة على ضرورة محاسبة كل من يثبت تورطه في الواقعة.