تحرير 406 محاضر تموينية وضبط 10 أطنان سلع فاسدة بسوهاج

أعلن اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، عن استمرار تشديد الرقابة والمتابعة الدورية على كافة المنشآت التموينية والمحال التجارية والأسواق العامة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، للتصدي الحاسم لظاهرة الغش التجاري ومنع تداول السلع مجهولة المصدر.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الحازمة بضمان وصول الدعم لمستحقيه، وتكثيف الرقابة على الأسواق لحماية حقوق المستهلك.

ماذا حدث؟

وفي هذا السياق، أصدر محافظ سوهاج تكليفات لمديرية التموين والأجهزة الرقابية بشن حملات مفاجئة ومكثفة لتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين، مؤكدًا أنه لن يسمح بأي تقاعس أو تلاعب بأقوات المواطنين، ومشددًا على ضرورة التأكد من مطابقة كافة السلع المعروضة للمواصفات القياسية والجودة العالية.

واستجابة فورية لتكليفات المحافظ، نجحت مديرية التميّن بسوهاج، برئاسة الدكتور سامح التوني وكيل الوزارة، في تنظيم 14 حملة تموينية مكبرة انطلقت بالتزامن في يوم واحد بمشاركة مفتشي التموين، وأسفرت عن تحرير 406 مخالفات تموينية متنوعة في مجالات المخابز، والأسواق، والمواد البترولية.

وأوضح التقرير الرقابي للحملات أنه تم تحرير 249 محضراً في مجال المخابز شملت مخالفات نقص الوزن، والتصرف في الحصص، والتوقف عن التشغيل دون إذن، وعدم الالتزام بمواعيد العمل، وتلاعب بالسجلات، وغلق المخابز أثناء مواعيد العمل، ومخالفة المواصفات القياسية والميزان.

كما أسفرت الجهود في مجال الأسواق عن تحرير 157 مخالفة متنوعة تضمنت عدم الإعلان عن الأسعار، وتداول سلع مجهولة المصدر، وانتهاء الصلاحية، وبيع السلع بأزيد من السعر الرسمي المقرر.

وعلى صعيد المضبوطات، تمكنت الحملات من ضبط 10 أطنان من السلع المتنوعة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي ومجهولة المصدر، شملت 3 أطنان سكر مركز وتعبئة، و2.5 طن مكرونة.

بالإضافة إلى كميات من هياكل الدواجن والأعلاف الحيوانية المخالفة للمواصفات، حيث تم التحفظ على كافة المضبوطات وإحالة المحاضر إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة.