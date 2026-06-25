باحث: الرياض قادرة على قيادة مصالحة تاريخية بين إيران ودول الخليج

قال الدكتور بشير عبد الفتاح، الباحث بـمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، تعليقًا على الأنباء المتداولة بشأن استضافة السعودية قمة مصالحة بين إيران ودول الخليج، إنه لا شيء مستحيل في السياسة، ولا توجد عداوات دائمة".

الحصار البحري الأمريكي

وأوضح بشير عبد الفتاح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامية هند الضاوي، على قناة القاهرة والناس، أن الأزمة الراهنة أثبتت أن إيران لا تستطيع الابتعاد عن محيطها الخليجي، مشيرًا إلى أن طهران نجحت خلال الفترة الماضية في تحسين علاقاتها مع سبع دول مجاورة، كما تمكنت من التحايل على الحصار البحري الأمريكي، ما يؤكد قدرتها على تجاوز الأزمات، بما فيها الخلافات مع دول الخليج.

وأضاف بشير عبد الفتاح أن دول الخليج باتت تدرك أن الاعتماد على القواعد العسكرية الأجنبية لا يوفر أمنًا مطلقًا، مؤكدًا إمكانية تجاوز الخلافات مع إيران وإيجاد أرضية مشتركة لتسوية النزاعات دون اللجوء إلى التصعيد العسكري، وأشار إلى أن التحرك السعودي الإيراني جاء في إطار ثنائي، مع حرص الطرفين على استمرار قنوات الاتصال حتى في ذروة الأزمة، وهو ما يعكس رغبة مشتركة في إبقاء باب المصالحة مفتوحًا دائمًا.

إعادة هيكلة العلاقات مع إيران

وأكد بشير عبد الفتاح وجود وعي متزايد لدى دول مجلس التعاون الخليجي الست بضرورة إعادة هيكلة العلاقات مع إيران بشكل يضمن عدم تكرار أزمات مماثلة، لافتًا إلى أن طهران نجحت بالفعل في تحسين علاقاتها مع عدد كبير من دول الجوار، وأن هناك قناعة خليجية متنامية بأهمية إقامة علاقات متوازنة وجيدة مع إيران.