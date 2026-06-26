السويد تنتزع بطاقة التأهل بتعادل مثير أمام اليابان

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب مواجهة السويد واليابان، التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم، المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، ليحسم المنتخبان موقفهما في المجموعة بعد مباراة اتسمت بالإثارة والندية حتى صافرة النهاية.



دخل المنتخب السويدي اللقاء وهو يدرك أن التعادل يكفيه من أجل مواصلة مشواره في البطولة، لذلك لعب بحذر مع محاولة استغلال المساحات للوصول إلى مرمى اليابان، في المقابل سعى المنتخب الياباني إلى تحقيق الفوز من أجل إنهاء الدور الأول بأفضل صورة ممكنة، بعدما ضمن المنافسة على إحدى بطاقات التأهل.



ورغم انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي، فإن أحداث الشوط الثاني جاءت أكثر إثارة، حيث نجح المنتخب الياباني في افتتاح التسجيل عند الدقيقة السادسة والخمسين، بعدما قاد هجمة جماعية منظمة أنهاها دايزن مايدا بتسديدة ناجحة سكنت الشباك، ليمنح منتخب بلاده الأفضلية.



ولم يستسلم المنتخب السويدي بعد الهدف، بل كثف من هجماته بحثًا عن التعادل، وهو ما تحقق في الدقيقة الثانية والستين عن طريق أنتوني إيلانجا، الذي أطلق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء بعد انطلاقة مميزة من الجهة اليسرى، لتستقر الكرة داخل المرمى، معلنًا عودة السويد إلى أجواء المباراة.



وشهدت الدقائق المتبقية محاولات متبادلة من المنتخبين لخطف هدف الفوز، إلا أن التنظيم الدفاعي وتألق حارسي المرمى حالا دون تغيير النتيجة، لتنتهي المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.



ورفع المنتخب الياباني رصيده إلى خمس نقاط ليحتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة، خلف منتخب هولندا صاحب الصدارة بالعلامة الكاملة، بينما وصل رصيد السويد إلى أربع نقاط في المركز الثالث، ليضمن التأهل إلى دور الاثنين والثلاثين ضمن أفضل ثمانية منتخبات احتلت المركز الثالث في دور المجموعات