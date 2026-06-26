قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مونديال 2026 يسجل أعلى حضور جماهيري في تاريخ كأس العالم
ترامب: إيران لن تمتلك السلاح النووي.. و19 مليون برميل نفط عبرت مضيق هرمز
أربع مواجهات تتحدد رسميا في دور الـ32 بكأس العالم 2026
إجازة 30 يونيو.. ​3 أيام عطلة متصلة وحسم مصير امتحانات الثانوية
رحيل عمرو حلمي.. 10 معلومات عن وزير الصحة الأسبق
ماذا يقرأ الإمام في صلاة الفجر؟.. سورتان سنة عن النبي
موجة حرارية تضرب البلاد لمدة أسبوعين وتحذيرات عاجلة من 3 ظواهر مناخية استثنائية
تفاصيل آخر تحديث لأكبر عيار ذهب ..اليوم
انقسام أمريكي حاد بشأن إيران.. وأستاذ قانون دولي يوضح التداعيات
هل تواجه مصر موجة حر مماثلة لأوروبا؟.. "الأرصاد" تحسم الجدل وتكشف خريطة طقس الجمعة
أسعار السجائر المحلية والمستوردة اليوم الجمعة 26 يونيو 2026 للمستهلك
منتخب مصر يقترب من التأهل لدور الـ 32 بكأس العالم قبل مواجهة إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

السويد تنتزع بطاقة التأهل بتعادل مثير أمام اليابان

السويد واليابان
السويد واليابان
رباب الهواري

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب مواجهة السويد واليابان، التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم، المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، ليحسم المنتخبان موقفهما في المجموعة بعد مباراة اتسمت بالإثارة والندية حتى صافرة النهاية.


دخل المنتخب السويدي اللقاء وهو يدرك أن التعادل يكفيه من أجل مواصلة مشواره في البطولة، لذلك لعب بحذر مع محاولة استغلال المساحات للوصول إلى مرمى اليابان، في المقابل سعى المنتخب الياباني إلى تحقيق الفوز من أجل إنهاء الدور الأول بأفضل صورة ممكنة، بعدما ضمن المنافسة على إحدى بطاقات التأهل.


ورغم انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي، فإن أحداث الشوط الثاني جاءت أكثر إثارة، حيث نجح المنتخب الياباني في افتتاح التسجيل عند الدقيقة السادسة والخمسين، بعدما قاد هجمة جماعية منظمة أنهاها دايزن مايدا بتسديدة ناجحة سكنت الشباك، ليمنح منتخب بلاده الأفضلية.


ولم يستسلم المنتخب السويدي بعد الهدف، بل كثف من هجماته بحثًا عن التعادل، وهو ما تحقق في الدقيقة الثانية والستين عن طريق أنتوني إيلانجا، الذي أطلق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء بعد انطلاقة مميزة من الجهة اليسرى، لتستقر الكرة داخل المرمى، معلنًا عودة السويد إلى أجواء المباراة.


وشهدت الدقائق المتبقية محاولات متبادلة من المنتخبين لخطف هدف الفوز، إلا أن التنظيم الدفاعي وتألق حارسي المرمى حالا دون تغيير النتيجة، لتنتهي المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.


ورفع المنتخب الياباني رصيده إلى خمس نقاط ليحتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة، خلف منتخب هولندا صاحب الصدارة بالعلامة الكاملة، بينما وصل رصيد السويد إلى أربع نقاط في المركز الثالث، ليضمن التأهل إلى دور الاثنين والثلاثين ضمن أفضل ثمانية منتخبات احتلت المركز الثالث في دور المجموعات

السويد اليابان كأس العالم اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

عيار 21 نزل 2000 جنيه.. انهيار سعر الذهب في مصر بشكل غير مسبوق

الذهب

هبوط قوي في أسعار الذهب .. خبير يكشف أسباب تراجع الجرام لأقل من 4 آلاف جنيه

سعر الذهب

تراجع حاد بـ 295 جنيها.. سعر الذهب الآن

صورة من اللقاء

تأجيل صعود مصر.. الإكوادور تحقق المفاجأة وتفوز على ألمانيا بثنائية في كأس العالم

سعر الذهب

بعد تراجعه 2000 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر

فيروس إيبولا

السعودية تعلق السفر وتوقف إصدار التأشيرات للقادمين من 3 دول أفريقية

سعر الذهب

الذهب خسر 1280 جنيهًا في شهر.. سعر عيار 21 الآن

ظاهرة جوية

حالة الطقس غدا الجمعة.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تبدأ فجرًا

ترشيحاتنا

حسن مصطفى

في ذكراه.. قصة مرض ووفاة حسن مصطفى

يارا السكري

يارا السكري: اختي تميمة حظي.. وبابا صقر وماما كناريا| خاص

مهرجان أفلام السعودية

تفاصيل الدورة الـ12 من مهرجان أفلام السعودية قبل انطلاقها غدًا

بالصور

محافظ الشرقية يتابع جاهزية المواقع لتنفيذ التدريب العملي المشترك «صقر 169» لمجابهة الأزمات

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

طريقة عمل موهيتو الفراولة بالجيلي والصودا.. مشروب صيفي منعش

طريقة عمل موهيتو الفراولة بالجيلي والصودا
طريقة عمل موهيتو الفراولة بالجيلي والصودا
طريقة عمل موهيتو الفراولة بالجيلي والصودا

فيديو

فادي خفاجى

كواليس أزمة فيديو فادي خفاجة.. قرار عاجل من المهن التمثيلية

عالم الزلازل الهولندي

بعد زلزال فنزويلا واليابان.. تحذيرات العالم الهولندي تثير الجدل من جديد

مصطفى كامل

مصطفى كامل يتصدر الترند بأغنية شوفتوا الخاين بعد ساعات من طرحها

أغنية عمك وعم عمك

محمود العسيلي وعصام صاصا يطرحان أغنية «عمك وعم عمك» من فيلم «صقر وكناريا»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

المزيد