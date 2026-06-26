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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رغم امتلاكها 4 نقاط.. لماذا لم تحسم مصر تأهلها مثل البوسنة والإكوادور؟

منتخب مصر
منتخب مصر
حمزة شعيب

رغم امتلاك منتخبي البوسنة والهرسك والإكوادور 4 نقاط وضمانهما التأهل رسميًا إلى دور الـ32 ضمن أفضل أصحاب المركز الثالث في كأس العالم 2026، فإن موقف منتخب مصر لا يزال معلقًا، رغم امتلاكه رصيدًا أفضل منهما.

ويعود سبب تأهل البوسنة والهرسك والإكوادور إلى انتهاء جميع مبارياتهما في دور المجموعات، حيث أنهى منتخب البوسنة مشواره برصيد 4 نقاط وفارق أهداف (-1)، بينما جمع منتخب الإكوادور 4 نقاط بفارق أهداف (0)، وهو ما ضمن لهما التفوق على أصحاب المركز الثالث في أربع مجموعات على الأقل.

وتنص لوائح البطولة على تأهل أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث، ولذلك يجب أن يتفوق أي منتخب على أصحاب المركز الثالث في أربع مجموعات أخرى على الأقل لضمان العبور رسميًا.

وبالنظر إلى المجموعات التي حُسمت أو أوشكت على الحسم، فإن صاحب المركز الثالث في المجموعة الأولى أنهى مشواره برصيد 3 نقاط، وكذلك الحال في المجموعة الثالثة، بينما تشير حسابات المجموعتين الرابعة والسادسة إلى أن صاحب المركز الثالث لن يتجاوز 4 نقاط، وفي حال وصوله لهذا الرصيد سيكون بفارق أهداف أقل من البوسنة والإكوادور، ما ضمن تأهلهما رسميًا.

أما منتخب مصر، فرغم تصدره مجموعته برصيد 4 نقاط وبفارق أهداف (+2)، فإن الاتحاد الدولي لم يعلن تأهله حتى الآن، بسبب عدم انتهاء منافسات المجموعة السابعة، حيث يتبقى للفراعنة مواجهة حاسمة أمام إيران في الجولة الأخيرة.

ولا يزال موقف المنتخب المصري مرتبطًا بنتيجة مباراته الأخيرة، إذ إن خسارته بفارق هدف أو هدفين أو حتى ثلاثة أهداف لن تمنعه من التواجد ضمن أفضل أصحاب المركز الثالث حال تراجع إلى هذا المركز، بينما قد تدخل الحسابات في سيناريوهات أكثر تعقيدًا إذا جاءت الخسارة بفارق أربعة أهداف.

وفي المقابل، قد يضمن منتخب مصر التأهل رسميًا حتى قبل مواجهة إيران، حال فشل صاحب المركز الثالث في أي من المجموعات المتبقية في الوصول إلى 4 نقاط، وهو ما سيجعل رصيد الفراعنة كافيًا لحسم إحدى بطاقات أفضل أصحاب المركز الثالث، بغض النظر عن نتيجة المباراة الأخيرة.

الإكوادور البوسنة والهرسك كأس العالم

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