القصة الكاملة لحادث رأس سدر.. والتصريح بدفن جثماني مستقلي الشاحنة المتسببة في التصادم



صرّحت جهات التحقيق بمدينة رأس سدر بدفن جثماني مستقلي السيارة النقل «الثلاجة» المتسببة في حادث مأسوي وقع مع سيارة ميكروباص أجرة خط السويس، وذلك عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وتسليم الجثمانين إلى ذويهما لدفنهما بمقابر الأسرة.



وكان الحادث قد وقع على الطريق الساحلي «شرم الشيخ – النفق» أمام قرية نزهة بيتش السياحية، إثر اصطدام السيارة النقل القادمة من شرم الشيخ في اتجاه القاهرة بسيارة ميكروباص أجرة خط السويس القادمة من السويس إلى جنوب سيناء، في تصادم مباشر وجهاً لوجه، ما أسفر عن وفاة شخص وإصابة 15 آخرين بإصابات متفرقة.

وكشفت التحقيقات الأولية أن السائق الأصلي للشاحنة سلّم عجلة القيادة إلى السائق الاحتياطي، كيرلس جمال، للحصول على قسط من الراحة أثناء الرحلة، إلا أن الأخير فقد السيطرة على المركبة، ما أدى إلى وقوع الحادث.

وتوفي السائق الاحتياطي متأثرًا بإصاباته داخل العناية المركزة بمستشفى رأس سدر التخصصي، بعد ساعات من وضعه على أجهزة التنفس الصناعي، فيما تلقى المصابون الرعاية الطبية اللازمة. وغادر 11 مصابًا المستشفى عقب تحسن حالتهم الصحية، بينما لا تزال الحالات الأخرى تخضع للمتابعة والعلاج.

وفور وقوع الحادث، انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية وجهات التحقيق إلى موقع البلاغ، وتم نقل الجثمانين والمصابين إلى مستشفى رأس سدر التخصصي لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتواصل جهات التحقيق مباشرة التحقيقات لكشف ملابسات الحادث وأسبابه، فيما تشير التحريات الأولية إلى أن فقدان السائق السيطرة على المركبة قد يكون ناتجًا عن الإرهاق أو النعاس أثناء القيادة، في انتظار نتائج الفحص الفني النهائي لتحديد السبب بشكل قاطع.