مديرية الطرق بقنا: نعاين التصدعات بطريق قوص- السبع عيون.. ونعمل على معالجة الوضع

قال المهندس مصطفى هنداوي، مدير مديرية الطرق بقنا، إنه تمت معاينة الشروخ والتصدعات التي ظهرت بطريق "قوص - السبع عيون" عقب الانتهاء من رصفه، وأنه تلاحظ وجود آثار عجلات سيارة نقل ثقيل انحرفت إلى ناحية الترعة ما تسبب في انهيار التربة بالبر الأيسر.

وأضاف هنداوي، أنه بناء على توجيهات اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، يتم الآن إزالة الأسفلت والتجهيز لأعمال تثبيت التربة بميول خرساني للترعة، وفقًا للنظم الهندسية والفنية المعتمدة.

وفي نفس السياق انتقل الدكتور علاء شاكر، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، لتفقد الشروخ والتصدعات المفاجئة التي ظهرت بطريق "قوص - السبع عيون".

وأشار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، إلى أنه يتم حاليا اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمعالجة الموقف بالتنسيق مع الجهات المعنية والشركة المنفذة للمشروع.

جدير بالذكر، أن طريق "قوص - السبع عيون" يمتد بطول 6 كم، ويبدأ من مصنع السكر حتى السبع عيون على طريق "مصر - أسوان" الزراعي، وكان الطريق قد أدرج ضمن خطة الرصف للعام المالي الجاري، وتم الانتهاء من رصفه بشكل كامل.



