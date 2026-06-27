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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

صيف الرعب.. حرارة قياسية تطلق إنذارا صحيا وتوقظ البكتيريا الآكلة للحوم

البكتريا الأكلة للحوم
البكتريا الأكلة للحوم
أمينة الدسوقي

لم تعد موجات الحر في أوروبا مجرد ظاهرة موسمية عابرة، بل تحولت إلى قصة استثنائية تتجاوز حدود الأرقام القياسية لتلامس صحة ملايين البشر وحياتهم اليومية ففي الوقت الذي يهرب فيه الأوروبيون إلى الشواطئ هربا من لهيب المدن، تظهر مخاطر جديدة قادمة من البحر نفسه، لتؤكد أن التغير المناخي لم يعد تهديدا للمستقبل، بل واقعا يفرض نفسه اليوم.

موجة حر تكسر كل السجلات

تشهد أوروبا واحدة من أعنف موجات الحر في تاريخها الحديث، بعدما سجلت درجات الحرارة مستويات غير مسبوقة تجاوزت المعدلات الطبيعية بما يتراوح بين 5 و12 درجة مئوية في دول مثل فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، إضافة إلى جنوب بريطانيا.

نصائح هامة لمواجهة موجة الحرارة

وأكد علماء المناخ أن هذه الموجة تعد الأقوى منذ بدء تسجيلات الأرصاد الجوية، مشيرين إلى أن حدوثها في شهر يونيو كان يعد شبه مستحيل قبل نصف قرن، إلا أن التغير المناخي الناتج عن الأنشطة البشرية جعل احتمالية وقوعها أعلى بعشرات، بل ومئات المرات.

ومن المتوقع أن تطال درجات الحرارة التي تتجاوز 35 درجة مئوية نحو 150 مليون شخص، بينما سيعيش أكثر من 420 مليون أوروبي في أجواء تتجاوز فيها الحرارة 30 درجة مئوية، وهو ما يعكس حجم الأزمة المناخية التي تضرب القارة.

مدن تحت الإنذار الأحمر

مع استمرار الارتفاع الحاد في درجات الحرارة، سارعت الحكومات الأوروبية إلى إعلان حالة التأهب.

فأُغلقت مدارس، وفُرضت قيود على الفعاليات الجماهيرية، ودُعي السكان إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة ليلًا، وهو ما يمنع الجسم من التعافي ويضاعف مخاطر الإجهاد الحراري، خصوصًا لدى كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

البحر لم يعد ملاذًا آمنًا

لكن المفاجأة لم تكن في اليابسة فقط، فمع ارتفاع حرارة مياه البحر، بدأت مخاطر جديدة بالظهور على السواحل الأوروبية.

فقد أُغلقت عدة شواطئ في إسبانيا بعد انتشار بكتيريا "فيبريو"، المعروفة إعلاميًا باسم "البكتيريا الآكلة للحوم"، والتي تنمو في المياه الدافئة والمالحة، وتزداد فرص انتشارها مع ارتفاع درجات حرارة البحر.

وتحذر الهيئات الصحية الأوروبية من أن العدوى قد تنتقل عبر تناول المأكولات البحرية النيئة أو من خلال الجروح المكشوفة عند السباحة، وقد تؤدي في بعض الحالات النادرة إلى التهابات خطيرة أو تسمم الدم، ما يجعلها من أخطر الأمراض المرتبطة بتغير المناخ.

التغير المناخي المتهم الأول

يرى الخبراء أن ارتفاع حرارة الأرض بمعدل يقارب 1.4 درجة مئوية مقارنة بعصر ما قبل الثورة الصناعية هو المحرك الأساسي لهذه الظواهر المتطرفة، نتيجة الانبعاثات الناجمة عن حرق الفحم والنفط والغاز.

وتبقى أوروبا، التي تعد أسرع قارات العالم ارتفاعًا في درجات الحرارة، نموذجًا واضحًا لكيف يمكن للتغير المناخي أن يعيد تشكيل الحياة، ليس فقط عبر موجات الحر، بل أيضًا من خلال اضطراب النظم البيئية وظهور مخاطر صحية لم تكن مألوفة في السابق.
صيف يحمل رسالة للعالم

ما تشهده أوروبا اليوم يتجاوز كونه أزمة طقس عابرة؛ إنه جرس إنذار عالمي يؤكد أن آثار التغير المناخي أصبحت تمس الإنسان في غذائه وصحته وسياحته وحتى تفاصيل حياته اليومية. 

وبين مدن تشتعل بحرارة قياسية وبحار تتغير ملامحها، تبدو الرسالة أكثر وضوحًا من أي وقت مضى مواجهة التغير المناخي لم تعد خيارًا، بل ضرورة عاجلة لحماية مستقبل البشرية.

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