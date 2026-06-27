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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نجوم الفن يسخرون من لاعب إيران صاحب تريند النظارة

لاعب المنتخب الإيراني شجاع خليل زاده
لاعب المنتخب الإيراني شجاع خليل زاده
أحمد إبراهيم

أثار لاعب المنتخب الإيراني شجاع خليل زاده حالة من الجدل الواسع بعد احتفاله فى بالنظارة فى مباراة المنتخب المصري قبل أن يتم إلغاء الهدف بداعي التسلل، وقد تصدر التريند بهذا الأمر وهو ما خلق حالة من السخرية من جانب عدد من الفنانين على هذا اللاعب. 

ونرصد فى التقرير التالي أبرز هؤلاء النجوم الذين سخروا من اللاعب الإيراني صاحب تريند النظارة. 

سهر الصايغ 

نشرت الفنانة سهر الصايغ صورة لها بالنظارة عبر حسابها الرسمى على «فيسبوك»؛ معلقًا: «نضارة الكارفيين مش لايقة غير على المصريين».

وتفاعل معها الجمهور؛ معلقين: «مفيش مثل من أمثال برنسة يجيب أجلهم يا فنانة»، «طيبة قلبى هى اللى مشندله حالي»، «بجد فرحتى بأنه الهدف اتلغى عشان موضوع النضاره دا تحيا مصر، معلش هى لعنة الفراعنة كدا»، «هى طيبه قلبه دى اللى شندلت حاله يا فنانه».

باسم سمرة 

بينما نشر باسم صورة له من أحد مشاهده فى مسلسل «العتاولة 2» وهو يرتدى نظارة سوداء عبر حسابه الرسمى على «فيسبوك»؛ معلقًا: «الاحتفال بالنضارة بيبقى كده».

أحمد عيد 

كما نشر أحمد عيد صورة وهو يرتدى نظارة سوداء عبر حسابه الرسمى على «فيسبوك»؛ معلقًا: «إيه رأيكم فى النظارة الجديدة». 

عصام السقا 

كما نشر عصام صورة وهو يرتدى نظارة سوداء عبر حسابه الرسمى على «فيسبوك»؛ معلقًا: «النضارة بتتلبس كده».

نيللى كريم 

ومازحت الفنانة نيللى كريم جمهورها، بعد انتهاء مباراة مصر وإيران فى كأس العالم 2026، حيث استعانت بصورة للفنان باسم سمرة من مسلسل «ذات»، التى ظهر من خلالها يرتدى نظارة شمس، فى إشارة إلى احتفال أحد لاعبى المنتخب الإيرانى بعد تسجيل هدف قبل أن يتم إلغاؤه بسبب التسلل.

ونشرت نيللى كريم الصورة عبر «فيسبوك»، وكتبت: «اللاعب اللى جاب فينا جون واحتفل بالنضارة وبعدها الجون اتلغى».

تأهل المنتخب المصري 

يذكر أن منتخب مصر كان قد حسم تأهله إلى الدور المقبل من بطولة كأس العالم 2026، محتلاً المركز الثالث فى مجموعته، بعد تعادله مع نظيره الإيرانى بنتيجة 1-1، فى اللقاء الذى جمعهما على ملعب «لومن فيلد» بمدينة سياتل الأمريكية، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

المنتخب المصري باسم سمرة نيللى كريم سهر الصايغ أحمد عيد

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