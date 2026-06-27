قوى عاملة النواب تناقش أزمة رواتب موظفي التشجير والشباب والرياضة .. الثلاثاء

تفتح لجنة القوى العاملة بـ مجلس النواب، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 30 يونيو، ملف أزمة تأخر مستحقات موظفي التشجير بوزارة الزراعة والعاملين بوزارة الشباب والرياضة، وذلك خلال اجتماعين متتاليين تعقدهما اللجنة عقب انتهاء الجلسة العامة.

صرف رواتب موظفي التشجير بوزارة الزراعة

ويأتي تحرك اللجنة برئاسة النائب محمد محمود سعفان، استجابةً لطلب الإحاطة العاجل المقدم من السيد النائب مصطفى البنا، والذي سلط فيه الضوء على أزمة عدم صرف رواتب موظفي التشجير بوزارة الزراعة، بالإضافة إلى زملائهم من موظفي وزارة الشباب والرياضة، داعياً إلى سرعة إيجاد حلول جذرية تضمن صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة تقديراً لظروفهم الاجتماعية.

أسباب الأزمة ووضع جدول زمني

ومن المقرر أن تشهد الاجتماعات حضور ممثلي الوزارات المعنية للوقوف على أسباب الأزمة ووضع جدول زمني واضح لإنهاء هذه المعاناة، بناءً على الدفعة القوية التي أحدثها طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفى البنا تحت قبة البرلمان.