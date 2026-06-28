10 أيام تحت لهيب الصيف.. لماذا تدخل مصر واحدة من أشد الموجات الحارة هذا العام؟

مع بداية العد التنازلي لشهر يوليو، تستعد مصر لاستقبال موجة حارة طويلة قد تمتد لنحو عشرة أيام، في مشهد يعكس التأثير المتزايد للتغيرات المناخية.

وبينما يترقب المواطنون ارتفاع درجات الحرارة، يؤكد خبراء المناخ أن ما يزيد الإحساس بالحر ليس ارتفاع الحرارة وحده، بل اجتماع ثلاث ظواهر مناخية في توقيت واحد، ما يجعل الأيام المقبلة أكثر قسوة على المواطنين والقطاع الزراعي.

وتشير التوقعات إلى أن درجات الحرارة ستتراوح في العديد من المناطق بين 38 و40 درجة مئوية، مع استمرار الأجواء الحارة حتى خلال ساعات الليل، وهو ما يقلل فرص الشعور بالراحة ويزيد من الإجهاد الحراري.

3 ظواهر تضاعف الإحساس بالحرارة

لا تعتمد الموجة الحالية فقط على ارتفاع درجات الحرارة، وإنما تتزامن مع ثلاثة عوامل رئيسية، هي استمرار الحرارة المرتفعة ليلًا ونهارًا، وزيادة شدة الإشعاع الشمسي، وارتفاع نسب الرطوبة خاصة خلال ساعات الصباح، وهي عوامل تجعل درجة الحرارة المحسوسة أعلى من المسجلة فعليًا.

وتؤدى هذه الظروف إلى شعور أكبر بالإرهاق، خاصة مع التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترات الظهيرة.

الزراعة في مواجهة اختبار صعب

ولا تقتصر آثار الموجة الحارة على الإنسان فقط، بل تمتد إلى المحاصيل الزراعية التي تواجه ضغوطًا كبيرة نتيجة استمرار الحرارة المرتفعة.

ويحذر خبراء مركز معلومات تغير المناخ من زيادة احتياجات النباتات للمياه بنسبة قد تصل إلى 25%، مع احتمالات تعرض بعض المحاصيل مثل الطماطم والرمان للإجهاد الحراري ولسعات الشمس، إضافة إلى زيادة فرص انتشار بعض الآفات والأمراض النباتية، وهو ما يتطلب تكثيف عمليات الري والمتابعة المستمرة للمزارع.

هل القبة الحرارية الأوروبية وصلت إلى مصر؟

ومع تداول أنباء عن القبة الحرارية التي تضرب أوروبا، أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن هذه الظاهرة لا تؤثر على مصر بشكل مباشر، بسبب اختلاف الأنظمة الجوية والكتل الهوائية المؤثرة على كل منطقة.

وأكدت الهيئة أن ما تشهده البلاد هو موجة صيفية حارة ناتجة عن الظروف المناخية المحلية، بينما ترتبط موجة أوروبا بالقبة الحرارية والكتل الهوائية القادمة من الصحراء الكبرى، والتي أثرت على عدد من الدول الأوروبية بشكل مختلف.

توصيات لتجاوز الموجة بأمان

وفي ظل استمرار الأجواء شديدة الحرارة، ينصح الخبراء بتجنب التعرض المباشر للشمس خلال ساعات الظهيرة، والإكثار من شرب المياه والسوائل، وارتداء الملابس القطنية الفاتحة، مع متابعة النشرات الجوية اليومية، خاصة للفئات الأكثر عرضة للإجهاد الحراري مثل كبار السن والأطفال والعاملين في الأماكن المفتوحة.

ويؤكد المختصون أن هذه الموجة تمثل اختبارا جديدا لقدرة المجتمع على التكيف مع التغيرات المناخية، التي باتت تجعل موجات الحر أكثر طولا وشدة من أي وقت مضى.