قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بسبب الركنة.. تحطيم سيارة ملاكي يثير الجدل على مواقع التواصل
ماشي ولا قاعد.. مصير غامض لمعتمد جمال في الزمالك
القبة الحرارية تحبس الهواء الساخن فوق أوروبا وترفع الحرارة لمستويات غير مسبوقة .. تفاصيل
وسط حراسة مشددة.. المتهم بإنهاء حياة زوجته يمثل جريمته أمام النيابة بالإسكندرية
عايزة مشاهدات.. القبض على صانعة محتوى نشرت فيديوهات رقص بملابس خادشة
حقيقة تغيير سعر ووزن رغيف الخبز المدعم.. رئيس شعبة المخابز يكشف
وزير البترول يعلن انطلاق المرحلة الأولى لطرح شركات القطاع بالبورصة المصرية
فضيحة جديدة لنتنياهو.. تحقيق يكشف انتقاله إلى مقر إقامة سري ممول من المال العام
وزير الخارجية يتفقد سير العمل بمكتب تصديقات المريلاند
الإدارية العليا تحسم الجدل.. متى يستحق العاملون بالجامعات حوافز المهن الطبية؟
السعودية.. مصرع 14 شخصًا في سقوط مروحية تابعة لـ«أرامكو» بمنطقة رأس تنورة
عدى الـ 160.. سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 28 يونيو 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

10 أيام تحت لهيب الصيف.. لماذا تدخل مصر واحدة من أشد الموجات الحارة هذا العام؟

درجات الحراره
درجات الحراره
أمينة الدسوقي

مع بداية العد التنازلي لشهر يوليو، تستعد مصر لاستقبال موجة حارة طويلة قد تمتد لنحو عشرة أيام، في مشهد يعكس التأثير المتزايد للتغيرات المناخية.

وبينما يترقب المواطنون ارتفاع درجات الحرارة، يؤكد خبراء المناخ أن ما يزيد الإحساس بالحر ليس ارتفاع الحرارة وحده، بل اجتماع ثلاث ظواهر مناخية في توقيت واحد، ما يجعل الأيام المقبلة أكثر قسوة على المواطنين والقطاع الزراعي.

وتشير التوقعات إلى أن درجات الحرارة ستتراوح في العديد من المناطق بين 38 و40 درجة مئوية، مع استمرار الأجواء الحارة حتى خلال ساعات الليل، وهو ما يقلل فرص الشعور بالراحة ويزيد من الإجهاد الحراري.

3 ظواهر تضاعف الإحساس بالحرارة

لا تعتمد الموجة الحالية فقط على ارتفاع درجات الحرارة، وإنما تتزامن مع ثلاثة عوامل رئيسية، هي استمرار الحرارة المرتفعة ليلًا ونهارًا، وزيادة شدة الإشعاع الشمسي، وارتفاع نسب الرطوبة خاصة خلال ساعات الصباح، وهي عوامل تجعل درجة الحرارة المحسوسة أعلى من المسجلة فعليًا.

نصائح هامة لمواجهة موجة الحرارة

وتؤدى هذه الظروف إلى شعور أكبر بالإرهاق، خاصة مع التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترات الظهيرة.

الزراعة في مواجهة اختبار صعب

ولا تقتصر آثار الموجة الحارة على الإنسان فقط، بل تمتد إلى المحاصيل الزراعية التي تواجه ضغوطًا كبيرة نتيجة استمرار الحرارة المرتفعة.

ويحذر خبراء مركز معلومات تغير المناخ من زيادة احتياجات النباتات للمياه بنسبة قد تصل إلى 25%، مع احتمالات تعرض بعض المحاصيل مثل الطماطم والرمان للإجهاد الحراري ولسعات الشمس، إضافة إلى زيادة فرص انتشار بعض الآفات والأمراض النباتية، وهو ما يتطلب تكثيف عمليات الري والمتابعة المستمرة للمزارع.

هل القبة الحرارية الأوروبية وصلت إلى مصر؟

ومع تداول أنباء عن القبة الحرارية التي تضرب أوروبا، أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن هذه الظاهرة لا تؤثر على مصر بشكل مباشر، بسبب اختلاف الأنظمة الجوية والكتل الهوائية المؤثرة على كل منطقة.

الحرارة تواصل الارتفاع.. والأرصاد تكشف الطقس لـ منتصف الأسبوع القادم

وأكدت الهيئة أن ما تشهده البلاد هو موجة صيفية حارة ناتجة عن الظروف المناخية المحلية، بينما ترتبط موجة أوروبا بالقبة الحرارية والكتل الهوائية القادمة من الصحراء الكبرى، والتي أثرت على عدد من الدول الأوروبية بشكل مختلف.

توصيات لتجاوز الموجة بأمان

وفي ظل استمرار الأجواء شديدة الحرارة، ينصح الخبراء بتجنب التعرض المباشر للشمس خلال ساعات الظهيرة، والإكثار من شرب المياه والسوائل، وارتداء الملابس القطنية الفاتحة، مع متابعة النشرات الجوية اليومية، خاصة للفئات الأكثر عرضة للإجهاد الحراري مثل كبار السن والأطفال والعاملين في الأماكن المفتوحة.

ويؤكد المختصون أن هذه الموجة تمثل اختبارا جديدا لقدرة المجتمع على التكيف مع التغيرات المناخية، التي باتت تجعل موجات الحر أكثر طولا وشدة من أي وقت مضى.

درجات الحرارة ارتفاع درجات الحرارة القبة الحرارية الصيف الحرارة الأجواء شديدة الحرارة التغيرات المناخية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جروبات شاومينج

شاومينج ينشر صور إجابات امتحان العربي ثانوية عامة 2026 ..والتعليم تحقق

جروبات الغش

شاومينج ينشر امتحان عربي الثانوية العامة بعد توزيعه ويكتب:جاري الحل|والتعليم تحقق

وزير التربية والتعليم

ضبط مصور امتحان العربي ثانوية عامة 2026 "بالباركود" واتخاذ الاجراءات القانونية

البنزين

بعد الزيادات.. سعر البنزين والسولار اليوم الأحد

الذهب

280 جنيها.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب بمصر

امتحانات الثانوية العامة

طويل وصعب.. أمهات مصر : شكاوى من امتحان عربي الثانوية العامة اليوم

الذهب

تحت الـ 5000…أسعار الذهب اليوم الأحد 28 يونيو 2026

مشغولات ذهبية

خسر 1100 جنيه .. أسعار الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

ياسمينا المصري وأشرف زكي

بعد أزمة تصريحاتها.. المحكمة الاقتصادية تقضي بحبس ياسمينا المصري

منح ومرتبات في 7 دول

فرص لا تعوض.. 7 دول تقدم لك منحاً ومرتبات مجزية للانتقال والعيش فيها

مونوريل شرق النيل

مرحلة جديدة من القطار المعلق.. تعرف على المحطات الجديدة للمونوريل بعد تشغيلها

بالصور

بحضور صدام وخالد حفتر.. وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورات جديدة من دارسي الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورات جديدة من دارسي الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورات جديدة من دارسي الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورات جديدة من دارسي الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

تفاصيل مؤلمة.. سبب وفاة طالبة ثانوية عامة داخل لجنة الامتحان بالشرقية

الثانوية العامة
الثانوية العامة
الثانوية العامة

أسعار سانج يونج تيفولى XLV المستعملة في مصر

سانج يونج تيفولى XLV
سانج يونج تيفولى XLV
سانج يونج تيفولى XLV

رئيس منطقة الشرقية الأزهرية يتابع امتحانات الشهادة الثانوية بلجنة عرب الفدان بأبو حماد

ازهر الشرقية
ازهر الشرقية
ازهر الشرقية

فيديو

المتهمة

عايزة مشاهدات.. القبض على صانعة محتوى نشرت فيديوهات رقص بملابس خادشة

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورات جديدة من دارسي الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

بحضور صدام وخالد حفتر.. وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورات جديدة من دارسي الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة سيد يونس

أميرة سيد يونس تكتب: النسيان البشري والحفظ الإلهي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : الخليج المشتعل وليّ ذراع ترامب

رانيا الفقى

رانيا الفقى تكتب : المنطقة الرمادية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : السلام على أمير المؤمنين

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبرووك لمصر

المزيد