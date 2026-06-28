ارتياح بين طلاب الثانوية العامة بجنوب سيناء لسهولة أسئلة امتحان اللغة العربية

سادت حالة من الارتياح بين طلاب الشهادة الثانوية العامة بمحافظة جنوب سيناء، لسهولة أسئلة امتحانات مادة اللغة العربية، التي تعد من المواد التي تضاف للمجموع.

وأكد معظم الطلاب أن الأسئلة جاءت سهلة ومناسبة للوقت، لكنها فقط تحتوي على بعض الأسئلة التي تحتاج إلى تفكير.

وقال محمد إسماعيل، طالب بلجنة مدرسة الزهور بمدينة طور سيناء، إن أسئلة الامتحانات جاءت في مستوى الطالب المتوسط، ومعظم الأسئلة جاءت من النماذج الاسترشادية، مؤكدًا أن الامتحان احتوى على بعض الأسئلة التي تحتاج إلى تفكير فقط ويمكن حلها بعد التفكير ولكنها ليست صعبة.

كما أكد الطالب محمد إبراهيم، أن أسئلة امتحانات اللغة العربية في مجملها سهلة جدًا، وجميعها من النماذج الاسترشادية، ومناسبة لجميع المستويات.

وأضافت الطالبة هند محمود، أن الأسئلة جاءت سهلة، ومعظمها من نماذج الامتحانات السابقة، لكنه كان يحتاج إلى وقت إضافي.

وقالت الدكتورة وفاء رضا، مدير مديرية التربية والتعليم، إن لجان الامتحانات سارت اليوم في هدوء وانتظام، ولم تتلقى غرفة العمليات بالمديرية أي شكاوى من الطلاب أو أولياء الأمور، وأشارت إلى أنه لم يجري رصد أي تجاوزات داخل الجان، أو في محيطها.

وأدى 1542 طالب وطالبة بالشهادة الثانوية العامة الامتحانات اليوم الأحد، في مادة "اللغة العربية، لمدة 3 ساعات بداية من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية عشر ظهرًا، وسط تشديدات أمنية.