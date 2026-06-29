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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: 30 يونيو ثورة شعب وملحمة وطنية حافظت على الدولة

ثورة 30 يونيو
ثورة 30 يونيو
عبد الرحمن سرحان

أكد النائب هاني حليم، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة ستظل واحدة من أهم المحطات الفارقة في تاريخ الوطن، بعدما خرج ملايين المصريين في مشهد وطني استثنائي للدفاع عن هويتهم الوطنية والحفاظ على مؤسسات الدولة من محاولات الاختطاف والتفكيك.

وأوضح حليم، أن ثورة 30 يونيو لم تكن مجرد احتجاج شعبي، بل كانت إرادة أمة استعادت مسارها الصحيح، ووضعت أسس مرحلة جديدة من البناء والتنمية والاستقرار، مشيرًا إلى أن ما تحقق خلال السنوات الماضية من إنجازات ومشروعات قومية كبرى يعكس حجم التحول الذي شهدته الدولة المصرية في مختلف القطاعات.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن الشعب المصري أثبت في تلك اللحظة التاريخية وعيه وقدرته على حماية وطنه ومقدراته، مؤكدًا أن تلاحم الشعب مع مؤسسات الدولة الوطنية كان العامل الرئيسي في عبور التحديات ومواجهة المخاطر التي كانت تهدد الأمن القومي المصري.

وأشار النائب هاني حليم إلى أن الاحتفال بذكرى 30 يونيو يمثل فرصة لتجديد العهد على مواصلة العمل والإنتاج والحفاظ على ما تحقق من مكتسبات، ودعم جهود الدولة في استكمال مسيرة التنمية الشاملة وبناء الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما يحقق تطلعات المواطنين نحو مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.

ذكرى ثورة 30 يونيو البناء والتنمية والاستقرار الشعب المصري مؤسسات الدولة الوطنية الأمن القومي المصري

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