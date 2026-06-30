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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

كيف تنظف شاشتك باحترافية دون تعرضها لضرر؟

تنظيف شاشة اللاب توب
تنظيف شاشة اللاب توب
لمياء الياسين

يُعدّ الحفاظ على نظافة شاشة الكمبيوتر أمرًا بالغ الأهمية للحصول على أفضل تجربة مشاهدة، و قد يتطلب تنظيف شاشات الكمبيوتر استخدام مواد وتقنيات مناسبة لتجنب تلفها ويعد من المهم أيضًا تنظيف شاشة الكمبيوتر باتباع إرشادات الشركة المصنعة للحفاظ على أدائها إليك دليل شامل وسريع لتنظيف شاشتك دون إتلافها. 

نصائح سريعة للتنظيف

 

قم بإيقاف تشغيل الشاشة وفصلها عن الكهرباء قبل التنظيف.
استخدم قطعة قماش ناعمة وخالية من الوبر مصنوعة من الألياف الدقيقة.
امسح الشاشة برفق بحركات دائرية.
لإزالة البقع الصعبة، استخدم قطعة قماش مبللة قليلاً بالماء المقطر. تأكد من عدم بلل قطعة القماش بشكل مفرط لمنع تسرب الرطوبة إلى حواف الشاشة.
لا تقم برش السوائل مباشرة على الشاشة.
يُنصح باستخدام مناديل تنظيف مُخصصة للنظارات أو الشاشات. هذه المناديل غير كاشطة وفعالة في إزالة الأوساخ دون ترك أي بقايا.

حلول تنظيف منزلية

 استخدم محلول تنظيف لطيف، مثل مزيج من الماء المقطر والخل الأبيض أو مناديل تنظيف مصممة خصيصاً لهذا الغرض، لضمان تنظيف شامل دون التسبب بأي ضرر ويعد أفضل الممارسات لتنظيف شاشة الكمبيوتر أو شاشة الكمبيوتر المحمول بقطعة قماش من الألياف الدقيقة.


استخدم قطعة قماش من الألياف الدقيقة: فهذه هي المادة الأكثر أمانًا وفعالية لتنظيف شاشات الكمبيوتر.


تجنب المنظفات السائلة إن أمكن: غالبًا ما تكون قطعة قماش جافة وناعمة، مثل قطعة قماش من الألياف الدقيقة أو قطعة قماش خالية من الوبر، كافية لإزالة الغبار والبقع الخفيفة.


استخدم الماء المقطر عند الضرورة: للبقع الصعبة، بلل قطعة القماش قليلاً بالماء المقطر. لا تضع الماء مباشرة على الشاشة.
استخدم حركات دائرية خفيفة عند مسح الشاشة. تجنب الضغط، فقد يؤدي ذلك إلى تلف الشاشة.

شاشة الكمبيوتر نظافة شاشة الكمبيوتر إيقاف تشغيل محلول تنظيف مسح الشاشة تلف الشاشة

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