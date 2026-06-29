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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: 30 يونيو بداية عهد الإنجازات.. ومصر اليوم أقوى وأكثر استقرارًا

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
عبد الرحمن سرحان

أكد المهندس محمد مصطفى كشر، عضو لجنة الصناعة بـ مجلس الشيوخ، أن ذكرى ثورة 30 يونيو ستظل علامة فارقة في تاريخ الدولة المصرية، بعدما جسدت الإرادة الحرة للشعب المصري في الدفاع عن هويته الوطنية وإنقاذ الوطن من مخططات الفوضى، مشيرًا إلى أن الثورة أعادت تصحيح مسار الدولة، وأرست دعائم الاستقرار، ومهدت الطريق نحو مرحلة جديدة من البناء والتنمية الشاملة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

رؤية وطنية طموحة لبناء الجمهورية الجديدة

وقال "كشر"، في بيان له، إن ما تحقق خلال السنوات الماضية من إنجازات غير مسبوقة في مختلف القطاعات، يعكس رؤية وطنية طموحة لبناء الجمهورية الجديدة، حيث شهدت مصر طفرة كبيرة في مشروعات البنية التحتية، وإنشاء المدن الذكية، وتطوير شبكات الطرق والكباري، إلى جانب التوسع في مشروعات الإسكان، والطاقة، والزراعة، والصناعة، والتعليم، والصحة، والتحول الرقمي، بما عزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن القيادة السياسية نجحت في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، بالتوازي مع تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي وتنموي شامل، أسهم في تعزيز صمود الاقتصاد الوطني أمام الأزمات العالمية والإقليمية، مؤكدًا أن الدولة استطاعت، رغم الظروف الاستثنائية، مواصلة تنفيذ المشروعات القومية الكبرى التي أصبحت نموذجًا للإرادة والقدرة على الإنجاز.

ذكرى 30 يونيو 

وأشار النائب محمد مصطفى كشر إلى أن الوعي الوطني الذي تحلى به الشعب المصري كان ولا يزال أحد أهم أسباب نجاح ثورة 30 يونيو واستمرار مسيرة التنمية، لافتًا إلى أن المصريين أثبتوا قدرتهم على إفشال جميع مخططات أهل الشر والجماعات التي سعت إلى نشر الفوضى وتقويض مؤسسات الدولة، من خلال التكاتف خلف القيادة السياسية والحفاظ على وحدة الوطن واستقراره.

وأوضح عضو صناعة الشيوخ، أن ما تشهده مصر اليوم من مكانة إقليمية ودولية متقدمة يعكس نجاح السياسة الخارجية المصرية، وثقة المجتمع الدولي في الدولة المصرية وقيادتها، مؤكدًا أن الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية تمثل قاعدة قوية لاستكمال مسيرة البناء وتحقيق المزيد من التنمية والرخاء للمواطنين.

واختتم النائب محمد مصطفى كشر بيانه بتقديم خالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإلى الشعب المصري العظيم، والقوات المسلحة، ورجال الشرطة، بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لثورة 30 يونيو، داعيًا الله أن يحفظ مصر وشعبها، وأن يوفق القيادة السياسية لاستكمال مسيرة التنمية، وأن يديم على الوطن نعمة الأمن والاستقرار والتقدم.

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