نائب رئيس الوزراء يترأس اجتماعات الجمعيات العامة لـ5 شركات قابضة لاعتماد حصة إضافية

ترأس الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماعات الجمعيات العامة للشركات القابضة للصناعات المعدنية، والصناعات الكيماوية، والأدوية، والسياحة والفنادق، والتشييد والتعمير، لاعتماد توزيع حصة إضافية من صافي أرباح الشركات القابضة عن العام المالي 2024/2025، بإجمالي 1.061 مليار جنيه، وذلك دعما للخزانة العامة للدولة، وفي إطار تعزيز دور شركات قطاع الأعمال العام في دعم الاقتصاد الوطني.

وخلال الاجتماعات، اعتمدت الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، توزيع حصة إضافية بقيمة 400.3 مليون جنيه، فيما وافقت الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية على توزيع حصة إضافية بقيمة 260 مليون جنيه.

كما أقرت الجمعية العامة للشركة القابضة للسياحة والفنادق توزيعًا ثانيًا بقيمة نحو 157 مليون جنيه، واعتمدت الجمعية العامة للشركة القابضة للتشييد والتعمير توزيع حصة إضافية بقيمة 156 مليون جنيه.

بينما وافقت الجمعية العامة للشركة القابضة للأدوية على توزيع ثانٍ بقيمة 88 مليون جنيه، وذلك جميعه من صافي أرباح الشركات القابضة المشار إليها عن العام المالي 2024/2025.

وأكد الدكتور حسين عيسى، أن اعتماد هذه التوزيعات الإضافية يأتي في إطار دعم الخزانة العامة للدولة، وجاء في ضوء دراسة المراكز المالية للشركات وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها التشغيلية والتمويلية، وبما يحقق التوازن بين تعظيم العائد على أصول الدولة ودعم الخزانة العامة، دون التأثير على قدرة الشركات على استكمال مشروعاتها الجارية وتنفيذ توسعاتها المستقبلية.

كما أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج شامل لإعادة هيكلة وتطوير الشركات المملوكة للدولة، ورفع كفاءة إدارة الأصول وتحسين الأداء التشغيلي والمالي، وتعزيز الحوكمة والشفافية، والتوسع في الشراكات مع القطاع الخاص، بما يسهم في زيادة القدرة التنافسية للشركات، وتعزيز مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق معدلات نمو مستدامة.

وخلال الجمعيات، استعرضت إدارات الشركات القابضة، مؤشرات الأداء المالي والتشغيلي، وموقف تنفيذ المشروعات الجارية، وخطط تطوير الشركات التابعة، إلى جانب الفرص الاستثمارية والتوسعات المستقبلية، بما يعزز كفاءة استغلال الأصول، ويرفع القدرة التنافسية للشركات، ويدعم تحقيق الاستدامة المالية وتعظيم القيمة المضافة.

وشهدت الجمعية العامة للشركة القابضة للأدوية، حضور الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، فيما شارك المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في أعمال الجمعية العامة للشركة القابضة للسياحة والفنادق.

وانعقدت الاجتماعات بحضور أعضاء الجمعيات العمومية للشركات القابضة، وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات، ووزارة المالية، إلى جانب مجالس إدارات الشركات القابضة وقياداتها، ومن بينهم: المهندس محمد السعداوي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، والدكتور أحمد حجازي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية، ومحمد ماجد المنشاوي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، واللواء مهندس محمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، والكيميائي سعد أبو المعاطي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية (عبر تقنية الفيديو كونفرانس)، والدكتور أشرف الخولي، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للأدوية، وعمرو عطيه، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للسياحة والفنادق، والكيميائي سعد هلال، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية.