منافس مصر القادم.. نتائج آخر 5 مواجهات لـ أستراليا قبل مواجهة الجمعة المقبل

يستعد منتخب مصر لمواجهة أستراليا في دور الـ32 من بطولة كأس العالم المقام حاليا في أمريكا وكندا والمكسيك ، وسط أمال الفراعنة بتحقيق إنجاز كبير والتأهل لدور الـ 16 للمرة الأولى في تاريخ المنتخب.

وسقط منتخب مصر في مواجهة أستراليا بعد احتلاله وصافة المجموعة خلف بلجيكا رغم التساوي في النقاط لكن تفوق الأحمر بفارق الأهداف.

وتحمل نتائج منتخب أستراليا الاخيرة بشرى لـ صالح منتخب مصر حيث سقط الكونغر في خساراتين وتعادل في مباراتين وفاز في لقاء وحيد

وحقق منتخب أستراليا فوز وحيد على تركيا بنتيجة 2-0 وخسر أمام أمريكا 2-0 وتعادل مع باراجواي 0-0 وذلك في ودور المجموعات من بطولة كأس العالم.

وخلال المباريات الودية تعادل منتخب أستراليا مع سويسرا بنتيجة 1-1 وخسر أمام المكسيك 1-0



موعد مباراة مصر وأستراليا في كأس العالم 2026

يلتقي منتخب مصر مع نظيره الأسترالي في دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، وذلك يوم الجمعة المقبل، ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويدخل المنتخب الوطني المواجهة بطموحات كبيرة لمواصلة مشواره التاريخي في البطولة، والسعي لبلوغ دور الـ16 لأول مرة في تاريخه، تحت قيادة المدير الفني حسام حسن.