الاتحاد الإسباني يستهدف استضافة نهائي مونديال 2030.. لوزان: نريد أفضل كأس عالم في التاريخ

أكد رافائيل لوزان أن الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم سيبذل كل جهوده لضمان استضافة إسبانيا للمباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2030، معربًا عن طموحه في تقديم أفضل نسخة في تاريخ البطولة.

العمل يبدأ بعد مونديال 2026

ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، أوضح لوزان، خلال الجمعية العمومية للاتحاد الإسباني، أن التركيز سينصب على التحضيرات الخاصة بمونديال 2030 فور انتهاء بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وقال: "سنعمل من أجل إقامة نهائي كأس العالم في إسبانيا، ونأمل أن نقدم أفضل نسخة مئوية لكأس العالم والأفضل في تاريخ البطولة".

تعاون مع الحكومة الإسبانية

وكشف رئيس الاتحاد الإسباني عن وجود تواصل مع الحكومة الإسبانية للتنسيق بشأن تنظيم البطولة، مؤكدًا استعداد الاتحاد للتعاون الكامل لإنجاح الحدث العالمي.

وأضاف أن لجنة تنظيم البطولة يجب أن تضم جميع الأطراف الفاعلة في كرة القدم الإسبانية، مشددًا على أهمية مشاركة رابطة الدوري الإسباني باعتبارها أحد أبرز عوامل نجاح الكرة الإسبانية عالميًا.

التنسيق مع فيفا مستمر

وأوضح لوزان أن الاتحاد الإسباني يتولى مسؤولية التنسيق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) فيما يتعلق بتقديم الملاعب والمدن المرشحة لاستضافة مباريات البطولة، مشيرًا إلى أن اعتماد المقار النهائية لم يُحسم بعد.

ومن المقرر أن تستضيف إسبانيا والبرتغال والمغرب منافسات كأس العالم 2030، بينما تستضيف أوروجواي والأرجنتين وباراجواي المباريات الافتتاحية لمنتخباتها، احتفالًا بمرور 100 عام على انطلاق أول نسخة من كأس العالم عام 1930.