قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي يبحثان دعم التكامل القاري وتعزيز السلم والأمن بأفريقيا
الخارجية الإيرانية: الولايات المتحدة لديها تعهد صريح بوقف الحرب في كل الجبهات
رئيس المخابرات العامة يبحث مع نظيره التركى عددا من القضايا
الخارجية الإيرانية: طهران متمسكة بحقها في إدارة مضيق هرمز
خِصم جديد لا يمكن التنبؤ بتحركاته.. السماء تفرض قوانينها على مونديال 2026
قضية فساد كبرى .. ضبط 40 مليون دولار و100 مليار دينار في العراق
الاتحاد الألماني يلغى مؤتمر ناجلسمان بعد الخروج من كأس العالم
مدبولي: توجيهات من الرئيس بالارتقاء بالرعاية الصحية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين
نص مليون للزمالك ومليون للأهلي.. هدايا الفيفا ومنتخب مصر تنهال على القطبين
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا إلى أكثر من 1700 قتيل
بشرى سارة لمحدودي الدخل.. الإسكان تعلن طرح شقق الإيجار التمليكي قريبا
بداية عهد عموتة.. كيف يستعد الأهلي لموسم تصحيح المسار؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إسبانيا تفتح أبواب التسوية.. أكثر من مليون مهاجر غير شرعي على طريق الإقامة القانونية

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد القادر

سجلت الحكومة الإسبانية برئاسة بيدرو سانشيز، أكثر من مليون طلب لتسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين، في خطوة وصفتها بأنها تاريخية وإنسانية تهدف إلى دمج المهاجرين في سوق العمل وتعزيز الاقتصاد، بينما أثارت انتقادات حادة من أحزاب اليمين التي اعتبرتها "غزوًا" يهدد المجتمع الإسباني.

وأعلن رئيس الوزراء الإسباني، الثلاثاء، أن عدد المتقدمين للبرنامج تجاوز مليون شخص، وهو ضعف التقديرات الحكومية الأولية التي رجحت تسجيل نحو نصف مليون فقط.

ويتيح البرنامج، الذي بدأ في أبريل الماضي واختتم التسجيل فيه اليوم، للمهاجرين المستوفين للشروط الحصول على إقامة وعمل قانونيين لمدة عام قابلة للتجديد.

وأكد سانشيز أن الإقبال الكبير يعكس أهمية الاعتراف بحقوق المهاجرين ودمجهم في المجتمع، قائلاً إن تجاهلهم "يفقر البلاد"، مضيفًا أن حكومته تسعى إلى توفير مستقبل أفضل لهم، وإظهار إسبانيا كدولة تحترم حقوق الإنسان وتدافع عنها.

شروط الاستفادة من البرنامج

ولا يعني التسجيل الحصول تلقائيًا على الإقامة القانونية، إذ يشترط البرنامج أن يكون المتقدم قد وصل إلى إسبانيا قبل 31 ديسمبر 2025، وأن يثبت إقامته لمدة لا تقل عن خمسة أشهر، إلى جانب خلو سجله من السوابق الجنائية. كما يشمل البرنامج أبناء المقيمين في البلاد، فيما تملك الحكومة ثلاثة أشهر لدراسة الطلبات المتبقية، بعد الموافقة بالفعل على نحو 360 ألف طلب.

دعم للاقتصاد وسد نقص العمالة

وترى الحكومة الإسبانية أن المبادرة لا تقتصر على البعد الإنساني، بل تمثل ضرورة اقتصادية في ظل شيخوخة السكان ونقص الأيدي العاملة، إذ تسهم في تعزيز سوق العمل ودعم نظام التقاعد والرعاية الاجتماعية.

وأكد سانشيز أن المهاجرين "شركاء أساسيون في الازدهار الاقتصادي"، رافضًا الاتهامات التي تصف المشروع بأنه خطوة انتحارية أو دليل على ضعف الدولة، مشيرًا إلى أن الاقتصاد الإسباني حقق خلال السنوات الثلاث الماضية أعلى معدلات النمو بين الاقتصادات الأوروبية الكبرى، مع تراجع البطالة إلى أقل من 10%.

المغاربة بين أبرز المستفيدين

ومن المتوقع أن يستفيد من البرنامج بالدرجة الأولى مهاجرون من أمريكا اللاتينية، حيث يشكل الكولومبيون نحو 30% من إجمالي المتقدمين، يليهم المغاربة بنسبة 14%، ثم الفنزويليون بـ10%، والبيروفيون بـ9%.

انتقادات من اليمين

وأثارت الخطة موجة انتقادات واسعة داخل إسبانيا، إذ اعتبر زعيم حزب الشعب ألبرتو نونيز فييخو أن المشروع "غير إنساني وغير منطقي"، محذرًا من تداعياته على البنية التحتية وأزمة السكن.

أما زعيم حزب "فوكس" اليميني المتطرف، سانتياغو أباسكال، فوصف البرنامج بأنه "غزو" من شأنه تغيير طبيعة المجتمع الإسباني.

سياسة مغايرة للاتحاد الأوروبي

وتأتي المبادرة الإسبانية في وقت تتجه فيه غالبية دول الاتحاد الأوروبي نحو تشديد سياسات الهجرة، وتسريع عمليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين وتعزيز الرقابة على الحدود، بينما تدعو مدريد إلى اعتماد سياسة هجرة تراعي القانون الدولي وحقوق الإنسان.

ويرى مراقبون أن البرنامج يعكس رؤية حكومة سانشيز للهجرة باعتبارها فرصة اقتصادية وديموغرافية، في مقابل تصاعد الخطاب اليميني المتشدد في أوروبا، الذي يربط الهجرة بالضغوط الاقتصادية والاجتماعية.

الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز أوضاع المهاجرين في إسبانيا المهاجرين في إسبانيا تسوية أوضاع المهاجرين في إسبانيا إسبانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة إحالة واضع امتحان عربي الثانوية العامة للتحقيق بعد شكاوى الطلاب| التعليم توضح

هبة مجدي وزوجها

في المرحلة الأخيرة للعلاج.. محمد محسن يكشف تطورات الحالة الصحية لزوجته هبة مجدي

وزير العمل خلال زيارته أحد المصابين

وزير العمل يزور مصابي حادث مشروع القطار السريع ويوجه بتقديم كافة أوجه الرعاية

بشرى مرزوقي

صدمة في المغرب.. العثور على جثمان مصممة أزياء بعد انبعاث روائح من سيارة

هل يتغير سعر رغيف الخبز؟ التموين تحسم الجدل وتؤجل تطبيق "الخصم المباشر"

بعد تحركات التموين الأخيرة.. مفاجأة بشأن رغيف العيش المدعم

أعلى عائد وأفضل شهادة ادخار متاحة اليوم في البنوك

البنوك تتنافس على طرح أعلى عائد لشهادات الادخار في 30 يونيو .. تعرف على أفضل الشهادات

اعراض السرطان في الجسم

أعراض السرطان في الجسم .. 10 علامات تنذرك بالمرض الخبيث

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء

عيار 21 الآن.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30 يونيو بعد الهبوط

ترشيحاتنا

ختام الدورة 142 بأكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ

ختام الدورة 142 بأكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ

استمرار المرحلة الثالثة من الموسم الثاني لدوري الأئمة النجباء

استمرار المرحلة الثالثة من الموسم الثاني لدوري الأئمة النجباء بأكاديمية الأوقاف الدولية

في ذكرى وفاته.. الأزهر يحيي سيرة الشيخ عبد الفتاح القاضي رائد علم القراءات وخادم القرآن الكريم

في ذكرى وفاته.. الأزهر يحيي سيرة الشيخ عبد الفتاح القاضي رائد علم القراءات وخادم القرآن الكريم

بالصور

رغم استخدامه يوميًا.. خبيرة تجميل تكشف أخطاء تجعل واقي الشمس بلا فائدة

واقي الشمس
واقي الشمس
واقي الشمس

احذرها قبل فوات الأوان.. 8 أسباب شائعة وراء التهاب المفاصل قد تهدد حركتك

احذرها قبل فوات الأوان.. 8 أسباب شائعة وراء التهاب المفاصل قد تهدد حركتك
احذرها قبل فوات الأوان.. 8 أسباب شائعة وراء التهاب المفاصل قد تهدد حركتك
احذرها قبل فوات الأوان.. 8 أسباب شائعة وراء التهاب المفاصل قد تهدد حركتك

حملات تموينية مكبرة علي مخابز منيا القمح للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه

مخبز
مخبز
مخبز

7 علامات تكشف احتياج جسمك للراحة وليس المزيد من القهوة

7 علامات تكشف أن جسمك يحتاج إلى الراحة وليس المزيد من القهوة
7 علامات تكشف أن جسمك يحتاج إلى الراحة وليس المزيد من القهوة
7 علامات تكشف أن جسمك يحتاج إلى الراحة وليس المزيد من القهوة

فيديو

حنان سليمان

ابني وأمي كانوا حياتي.. حنان سليمان تفسر رفضها الزواج

طبيبة الغربية

ليست طبيبة ولا عروسًا.. الداخلية توضح ملابسات وفاة فتاة الغربية

الفريق ياسر الطودي - قائد قوات الدفاع الجوي

قائد قوات الدفاع الجوي: سماء مصر مصانة ومحمية بأحدث أنظمة التسليح العالمية.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: عندما تنطق الأرقام .. 30 يونيو.. أنقذت الهوية وأعادت بناء الدولة المصرية

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل تحكمنا الخوارزميات أكثر مما نفهمها؟

د. وليد فاروق مدير مرصد الذهب

د. وليد فاروق يكتب: كيف غيّرت أسعار الفائدة والدولار قواعد سوق الذهب عالميًا ؟

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: دردشة على القهوة.. حكاية 10 سنين غيرت شكل مصر

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرحلة الأسرية تبنى على الفضل لا العدل

المزيد