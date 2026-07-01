رانيا فريد شوقي تُحيي الذكرى 13 لثورة 30 يونيو على طريقتها

أحيت الفنانة رانيا فريد شوقي ذكرى ثورة 30 يونيو معربة عن دور المواطن المصري في تحدي الأزمات.

وكتبت رانيا فريد شوقي عبر حسابها على فيسبوك: "في الذكرى الـ 13 لـ 30 يونيو.. تحية من القلب للشعب المصري اللي بيثبت في كل أزمة إنه السند لبلده. تحية لصبركم، وصمودكم، وتحملكم لكل الظروف الصعبة حباً في تراب مصر. ربنا يحفظ أهلها الطيبين، وتفضل مصر أولاً.. دائماً وأبداً".

وكانت قد ساندت الفنانة رانيا فريد شوقي زميلتها الفنانة هبة مجدي بعد إعلان مرورها بأزمة صحية، ودعت لها بالشفاء العاجل عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك”.

وقالت رانيا فريد شوقي، عبر منشورها: "اللهم يا كاشف الهم، ويا رافع البلاء، اشفِ هبة مجدي وعافها في بدنها وصحتها. اللهم ردّ عليها عافيتها، واحرسها بعينك التي لا تنام، اللهم اشفها واشفِ كل مريض يتألم، والبسهم ثوب الصحة والعافية عاجلاً غير آجل يا أرحم الراحمين".