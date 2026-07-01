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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مصر تستعرض جهود التحول الأخضر لقطاع السياحة.. ونائبة: لابد من خلق سياسات محفزة للاستثمار

مؤتمر السياحة الخضراء
مؤتمر السياحة الخضراء
معتز الخصوصي

شاركت يمنى البحار نائب وزير السياحة والآثار كمتحدث في الجلسة الحوارية التي عُقدت خلال مؤتمر السياحة الخضراء الدائرية لدول منظمة التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا (CICA)، والتي تمثل مصر أحد أعضائها، وذلك بالعاصمة الآذرية باكو.

دعم السياحة التجديدية

وتحت عنوان "الأنظمة الحية والتراث الحي: دروس مستفادة للسياحة من المعارف التقليدية"، سلطت الجلسة الحوارية الضوء على دور المعارف التقليدية والتراث الثقافي والنهج القائمة على المجتمع المحلي في تعزيز تنمية سياحية أكثر استدامة، وتبنّي مبادئ الاقتصاد الدائري، ودعم السياحة التجديدية، مع التركيز على الخبرات العملية والأمثلة الواقعية، بدلاً من المناقشات أو الطروحات النظرية.

وخلال الجلسة، استعرضت يمنى البحار، من خلال عرض تقديمي، أبرز ملامح مشروع "إعادة إحياء إسنا التاريخية" بمحافظة الأقصر، الذي تم تنفيذه بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) ومحافظة الأقصر ومؤسسة تكوين لتنمية المجتمعات المتكاملة.

وأوضحت أهمية هذا المشروع الذي يمثل نموذجًا شاملًا يضع المجتمع المحلي في صميمه لتحقيق تنمية سياحية مستدامة، عن طريق تعظيم الاستفادة من مقومات المدينة ورصيدها من عناصر التراث الثقافي المادي وغير المادي الثري بها.

ولفتت إلى أن المشروع ركز على إعادة توظيف التراث الثقافي بوصفه محركًا ديناميكيًا للتنمية المحلية، وذلك بغرض إعادة تقديم إسنا كوجهة سياحية متميزة من خلال نموذج يشجع المجتمع المحلي على الاندماج في العملية السياحية بمشاركة فئاته المختلفة لتقديم تجربة فريدة للزائر، كما يساعد في الوقت ذاته على الحفاظ على التراث من الاندثار، ويزيد من العوائد الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع المحلي.

وأشارت إلى أن ذلك تحقق عبر تنفيذ مجموعة من التدخلات المتكاملة التي ركزت على تحسين معايير الحفاظ على التراث والارتقاء بتجربة الزائر، وتوفير الدعم لتنمية الأعمال والمهارات لأفراد المجتمع المحلي، إلى جانب تعزيز المشاركة المجتمعية في الترويج للتراث وإدارته.

وتضمنت أنشطة وفعاليات المؤتمر انعقاد ورشة عمل تناولت التعرف على التحديات التي تواجه مختلف المقاصد السياحية في هذا الإطار، إلى جانب طرح عدد من الآليات والإجراءات التي من شأنها دعم التوسع في تطبيق حلول أكثر استدامة.

وقد شارك بهذه الورشة ممثلاً عن وزارة السياحة والآثار محمد عاطف عضو المكتب الفني لنائب الوزير وأحد أعضاء فريق العمل الخاص بملف الاستدامة، حيث جاءت مشاركته ضمن مجموعة العمل المعنية بمحور استدامة البنية التحتية السياحية، حيث استعرض أنماط تطوير وتشغيل البنية التحتية.

كما تم إبراز جهود الوزارة في مجال التحول الأخضر لقطاع السياحة، لاسيما فيما يتعلق بجهود التوسع في تطبيق معايير الاستدامة البيئية من خلال حصول المنشآت الفندقية والسياحية على شهادات الاستدامة البيئية، فضلاً عن إبراز جهود توسيع نطاق اهتمام الوزارة من مستوى المنشآت إلى مستوى المقاصد من خلال مشروعىّ تحويل مدينتىّ شرم الشيخ والغردقة إلى مدن خضراء بالتعاون مع مختلف شركاء العمل الوطنيين والدوليين، بما يسهم في تحقيق تنمية سياحية متوازنة بيئياً واقتصادياً.

ومن جانبها قالت النائبة نورا علي ، عضو لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب  ، إن تحقيق 30 مليون سائح سنويًا هي استراتيجية دولة بكامل مؤسساتها وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي الداعم الحقيقي للقطاع ومن ثم فهذا الرقم سيتحقق وأكثر منه بفضل الجهود المبذولة وبفضل السياسات وحجم التسهيلات المقدمة والتطور الكبير والمستمر في الخدمات والبنية التحتية.

وأكدت علي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن هناك مجموعة من السياسات والمتطلبات التي يجب اتخاذها ليس لتحقيق هذا الرقم فقط ولكن لتجاوزه أيضًا وهي ضرورة خلق سياسات محفزة للاستثمار وزيادة عدد الغرف الفندقية وتضافر الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص، وزيادة عدد المطارات والتغلب على التحديات الموجودة من تأخر الرحلات وقلة عدد السيور الخاصة بالشنط، واطلاق حملات تسويق جيدة تستهدف أسواقًا مختلفة.

الجلسة الحوارية العاصمة الآذرية باكو مؤتمر السياحة الخضراء الدائرية السياحة التجديدية مشروع إعادة إحياء إسنا التاريخية

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